28 марта 2024

Герой России встретится с оленеводами ЯНАО

В Приуральском районе Герой России Артемьев встретится с ямальскими оленеводами
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День оленевода. Салехард , ненцы, день оленевода, ямал, северные олени
Российский космонавт гостит на Дне оленевода в Аксарке Фото:
новость из сюжета
День оленевода — главный праздник Ямала

В Аксарке (ЯНАО) оленеводы встретятся с Героем России Олегом Артемьевым. О прибытии космонавта-испытателя на День оленевода сообщил глава Приуральского района Иван Сакал.

«Впервые в районе пройдет встреча оленеводов с Олегом Артемьевым, Героем России, космонавтом-испытателем. Приглашаю каждого желающего посетить это уникальное событие. Олег Германович расскажет о нелегкой работе космонавта, своих полетах и поделится интересными историями», — написал мэр района в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Аксарке (ЯНАО) на празднике приготовят самую большую строганину из оленины. День оленевода в Приуральском районе пройдет 29 и 30 марта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Аксарке (ЯНАО) оленеводы встретятся с Героем России Олегом Артемьевым. О прибытии космонавта-испытателя на День оленевода сообщил глава Приуральского района Иван Сакал. «Впервые в районе пройдет встреча оленеводов с Олегом Артемьевым, Героем России, космонавтом-испытателем. Приглашаю каждого желающего посетить это уникальное событие. Олег Германович расскажет о нелегкой работе космонавта, своих полетах и поделится интересными историями», — написал мэр района в своем telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Аксарке (ЯНАО) на празднике приготовят самую большую строганину из оленины. День оленевода в Приуральском районе пройдет 29 и 30 марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...