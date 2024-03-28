Герой России встретится с оленеводами ЯНАО

В Приуральском районе Герой России Артемьев встретится с ямальскими оленеводами

29 марта 2024 в 15:02 Размер текста - 17 +

Российский космонавт гостит на Дне оленевода в Аксарке Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета День оленевода — главный праздник Ямала В Аксарке (ЯНАО) оленеводы встретятся с Героем России Олегом Артемьевым. О прибытии космонавта-испытателя на День оленевода сообщил глава Приуральского района Иван Сакал. «Впервые в районе пройдет встреча оленеводов с Олегом Артемьевым, Героем России, космонавтом-испытателем. Приглашаю каждого желающего посетить это уникальное событие. Олег Германович расскажет о нелегкой работе космонавта, своих полетах и поделится интересными историями», — написал мэр района в своем telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Аксарке (ЯНАО) на празднике приготовят самую большую строганину из оленины. День оленевода в Приуральском районе пройдет 29 и 30 марта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Аксарке (ЯНАО) оленеводы встретятся с Героем России Олегом Артемьевым. О прибытии космонавта-испытателя на День оленевода сообщил глава Приуральского района Иван Сакал. «Впервые в районе пройдет встреча оленеводов с Олегом Артемьевым, Героем России, космонавтом-испытателем. Приглашаю каждого желающего посетить это уникальное событие. Олег Германович расскажет о нелегкой работе космонавта, своих полетах и поделится интересными историями», — написал мэр района в своем telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Аксарке (ЯНАО) на празднике приготовят самую большую строганину из оленины. День оленевода в Приуральском районе пройдет 29 и 30 марта.