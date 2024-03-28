Герой России встретится с оленеводами ЯНАО

В Аксарке (ЯНАО) оленеводы встретятся с Героем России Олегом Артемьевым. О прибытии космонавта-испытателя на День оленевода сообщил глава Приуральского района Иван Сакал.
«Впервые в районе пройдет встреча оленеводов с Олегом Артемьевым, Героем России, космонавтом-испытателем. Приглашаю каждого желающего посетить это уникальное событие. Олег Германович расскажет о нелегкой работе космонавта, своих полетах и поделится интересными историями», — написал мэр района в своем telegram-канале.
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
В Аксарке (ЯНАО) оленеводы встретятся с Героем России Олегом Артемьевым. О прибытии космонавта-испытателя на День оленевода сообщил глава Приуральского района Иван Сакал. «Впервые в районе пройдет встреча оленеводов с Олегом Артемьевым, Героем России, космонавтом-испытателем. Приглашаю каждого желающего посетить это уникальное событие. Олег Германович расскажет о нелегкой работе космонавта, своих полетах и поделится интересными историями», — написал мэр района в своем telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Аксарке (ЯНАО) на празднике приготовят самую большую строганину из оленины. День оленевода в Приуральском районе пройдет 29 и 30 марта.