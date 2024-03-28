28 марта 2024

Тюменские рестораны подняли средний чек на банкеты

© Служба новостей «URA.RU»
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Бал Елены Кошелевой "Рождение счастливой женщины" в Hyatt. Екатеринбург , банкет, накрытый стол
Средний чек в ресторане вырос на Фото:

В ресторанах Тюмени подорожал средний чек на проведение банкетов — выпускных и свадеб. Об этом URA.RU рассказали в компании по организации торжественных мероприятий «Сибирский мелофон».

«Если еще год назад средний чек в ресторанах на банкетах в Тюмени варьировался от 3 500 — 4 500 рублей в зависимости от уровня заведения, то сейчас он подорожал до 3 800 — 7 000 рублей без алкоголя», — рассказали в «Сибирском мелофоне». Там отметили, что эти цены указаны без учета алкоголя.

Собеседники агентства добавляют, что некоторые заведения стали брать дополнительные сборы еще и в виде 10% за обслуживание. На подорожание среднего чека сказалось прежде всего повышение стоимости продуктов, коммунальных платежей, часа работы кухонного персонала и другие факторы.

Ранее агентство писало о том, что в Тюмени подорожала организация свадеб. В среднем рост по сравнению с прошлым годом составил 15-20%.

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В ресторанах Тюмени подорожал средний чек на проведение банкетов — выпускных и свадеб. Об этом URA.RU рассказали в компании по организации торжественных мероприятий «Сибирский мелофон». «Если еще год назад средний чек в ресторанах на банкетах в Тюмени варьировался от 3 500 — 4 500 рублей в зависимости от уровня заведения, то сейчас он подорожал до 3 800 — 7 000 рублей без алкоголя», — рассказали в «Сибирском мелофоне». Там отметили, что эти цены указаны без учета алкоголя. Собеседники агентства добавляют, что некоторые заведения стали брать дополнительные сборы еще и в виде 10% за обслуживание. На подорожание среднего чека сказалось прежде всего повышение стоимости продуктов, коммунальных платежей, часа работы кухонного персонала и другие факторы. Ранее агентство писало о том, что в Тюмени подорожала организация свадеб. В среднем рост по сравнению с прошлым годом составил 15-20%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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