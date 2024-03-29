В магазины Свердловской области поступят 20 тонн зараженных яблок

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Цены на овощи и фрукты. Тюмень , фрукты, яблоки
Перед употреблением фрукты достаточно помыть Фото:

В Екатеринбурге сотрудники Уральского межрайонного управления Россельхознадзора и специалисты Свердловского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» обнаружили партию зараженных апельсинов из Кабардино-Балкарии общим весом 20,3 тонны, которую отправили на реализацию по региону. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«На плодоовощной базе Екатеринбурга при досмотре партии яблок весом 20,3 тонны происхождением Кабардино-Балкарская Республика обнаружен карантинный вредитель — калифорнийская щитовка», — сказано в сообщении. Зараженные фрукты не представляют серьезной опасности, поэтому поставку пропустили.

Случай ввоза подобного вредителя является первым в 2024 году. Чаще всего калифорнийская щитовка повреждает яблони, груше, сливе, черешне и абрикосу.

Более четырех тонн зараженных апельсинов поставили в магазины Екатеринбурга 15 марта. В Россельхознадзоре успокоили горожан, пояснив, что перед употреблением фрукты достаточно тщательно вымыть.

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В Екатеринбурге сотрудники Уральского межрайонного управления Россельхознадзора и специалисты Свердловского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ» обнаружили партию зараженных апельсинов из Кабардино-Балкарии общим весом 20,3 тонны, которую отправили на реализацию по региону. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «На плодоовощной базе Екатеринбурга при досмотре партии яблок весом 20,3 тонны происхождением Кабардино-Балкарская Республика обнаружен карантинный вредитель — калифорнийская щитовка», — сказано в сообщении. Зараженные фрукты не представляют серьезной опасности, поэтому поставку пропустили. Случай ввоза подобного вредителя является первым в 2024 году. Чаще всего калифорнийская щитовка повреждает яблони, груше, сливе, черешне и абрикосу. Более четырех тонн зараженных апельсинов поставили в магазины Екатеринбурга 15 марта. В Россельхознадзоре успокоили горожан, пояснив, что перед употреблением фрукты достаточно тщательно вымыть.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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