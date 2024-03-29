Курганский врач Ковалев, подозреваемый во взятке, проработал 40 лет

Юрий Ковалев 40 лет проработал в медицине Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Подозреваемый во взятке врач-инфекционист Юрий Ковалев 40 лет проработал в медицине. В должности заведующего отделением Курганской инфекционной больнице он трудится больше двадцати лет. Чем еще известен врач курганцам — в материале URA.RU.

«Ковалев Юрий Алексеевич — гепатолог, инфекционист, врач высшей квалификационной категории, взрослый. Стаж 40 лет. Окончил Новосибирский государственный медицинский университет в 1984 году по специальности „Педиатрия“. Прошел интернатуру „Детские инфекционные болезни“ в 1985», — указано в ряде информационных порталов про докторов.

Ковалев прошел курсы повышения квалификации по темам: «Вирусные гепатиты», «Диагностика желтух», «Особо опасные инфекции», «Лихорадки», «Интенсивная терапия», «Общие вопросы инфекционной патологии у детей», «Диагностика, лечение инфекционных болезней, предупреждение их распространения», «Паразитарные болезни». Основное место работы — заведующий инфекционного (гепатитного) отделения Курганской областной специализированной инфекционной больницы. Также принимал пациентов в одном из частных медцентров Кургана.

По данным на сайте администрации города Кургана, в 1998 году Ковалев награжден почетной грамотой мэра. Тогда он работал в должности заведующего отделением МУ «Курганская инфекционная больница».

На порталах о медицинских работниках есть несколько отзывов от пациентов Ковалева. «Я, пройдя курс лечения под руководством доктора Ковалева Юрия Алексеевича в инфекционной больнице в Кургане, даю ему полностью положительную оценку. Доктор компетентно диагностировал и успешно лечил меня от гепатита С. Я получил достойную медицинскую помощь и профессиональные рекомендации от Ковалева Юрия Алексеевича. Обследования проходили быстро и эффективно, все современные анализы и тесты были проведены», — написал пациент на портале med-otzyv.ru. На других сайтах встречаются отрицательные отзывы.

По данным портала doctu.ru, в Кургане работают 19 врачей-инфекционистов. Ранее URA.RU писало, что двое врачей-инфекционистов Курганской областной инфекционной больницы задержаны по подозрению во взятке. По данным источника, они продавали препараты от гепатита С, не зарегистрированные в России. Юрию Ковалеву избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.