На челябинском оборонном заводе сменится директор

Кресло руководителя завода займет выходец из Калуги Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На оборонном радиозаводе «Полет» в Челябинске сменится гендиректор. По данным URA.RU, с 1 апреля к своим обязанностям приступит Алексей Науменко из Калуги.

«На заводе 1 апреля в числе топ-менеджеров ожидаются кадровые изменения. Пост гендиректора оставит нынешний руководитель Дмитрий Довженко. Ему на смену придет калужанин Алексей Науменко», — сообщил источник URA.RU.

По данным информагентства, ранее Науменко работал в руководстве Калужского завода телеграфной аппаратуры. Юрлицо ликвидировано путем реорганизации в форме присоединения в феврале 2023 года.

До Довженко дозвониться не удалось. В пресс-службе предприятия возможные изменения не прокомментировали.

«Полет» занимается выпуском аэродромного оборудования. Также в числе номенклатуры значатся компоненты радиолокаторов, применяемые в военной и гражданской авиации. С апреля 2023 года гендиректором являлся экс-депутат гордумы Челябинска, ранее возглавлявший СМП-банк, Дмитрий Довженко.

В феврале 2024 года стало известно, что завод сменит владельца. После согласования сделки в ФАС предприятие будет связано с АО «Научно-исследовательский институт по измерительной технике — радиотехнические комплексы имени А.М. Брейгина» (АО НИИИТ-РК им. А.М. Брейгина). При этом компания останется в структуре Ростеха, но московский концерн «Вега» его передаст в руки нового собственника. В настоящий момент, по данным СБИС, «Вега» остается единственным учреждением «Полета».