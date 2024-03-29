В курганской больнице сокращают медиков, предлагая ставки уборщиц

В Шадринской горбольнице сокращают младший медперсонал Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Шадринской городской больнице сокращают 11 медсестер, предлагая им стать кастеляншами и уборщиками. Уволиться или перейти на новую должность администрация просит до 1 апреля. Об этом URA.RU рассказал депутат Александр Бухаров, к которому обратилась одна из медсестер.

«Мне поступило обращение от медицинского работника Шадринской городской больницы. Она сообщила, что 22 марта получила уведомление о сокращении должности. Ее коллеги также получили уведомления с предложением занять должности кастелянши или уборщиц. Медик считает, что это связано с решением администрации больницы сэкономить на дополнительных выплатах медицинским работникам в соответствии с указом президента РФ с 1 апреля», — сообщил Бухаров.

В обращении медсестра пишет, что получила уведомление о сокращении должности медсестры-хозяйки 22 марта, как и ее коллеги. В уведомлении главврач ссылается на приказ департамента здравоохранения Курганской области от 12 января 2024 года. Медсестрам предлагают устроиться на должности кастелянши или уборщицы с окладом 5657 рублей. Кастелянши будут выполнять все функции медсестер-хозяек. Но, так как они не считаются младшим медперсоналом, никаких доплат им не предусмотрено. Всех 11 медсестер руководство просит написать заявление до 29 апреля, чтобы сэкономить на доплатах, уверенны в коллективе.

URA.RU направило в департамент здравоохранения Курганской области запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в апреле зарплаты медиков в малых городах и селах вырастут до 50%. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии форума будущих технологий.