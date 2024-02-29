У кого из медработников вырастет зарплата весной 2024 года

В апреле зарплаты медиков в малых городах и селах вырастут до 50%

01 марта 2024 в 03:52 Размер текста - 17 +

Окладная часть заработной платы медработников должна повысится до 50% Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В России зарплаты медработников должны увеличиться весной. Изменения, которые вступают в силу 1 марта, затронут медиков, работающих в малых городах и селах. С 1 апреля врачи и медсестры будут получать повышенный оклад, сохранив все дополнительные выплаты. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии форума будущих технологий. Подробнее о том, у кого и на сколько повысится доход — читайте в материале URA.RU. Зарплаты российских медиков увеличатся с 1 марта С марта вырастет зарплата медработников в малых населенных пунктах. В городах с населением от 50 до 100 тысяч человек врачи дополнительно к основному доходу будут получать по 29 тысяч рублей, средний медперсонал — по 13 тысяч. Докторам на территории, где проживает менее 50 тысяч человек, заплатят 50 тысяч рублей. Медсестрам и медбратьям положены выплаты в 30 тысяч рублей. С1 апреля 2024 года увеличатся зарплаты медработников С апреля окладная часть зарплаты медработников повысится до 50% от общей суммы выплат во всех регионах РФ. По поручение Путина, медработники начнут получат повышенные выплаты задним числом за март. Доля оклада в общей зарплате врачей, среднего и младшего персоналу выше 55% на данный момент есть только в пяти регионах страны. В одиннадцати — обязательная часть оплаты труда близка к 50%, передают «Известия». Как формируется зарплата медицинских работников Зарплата медработников состоит из двух частей. К постоянной относится оклад, к переменной — стимулирующие выплаты и премии. В Росстате отмечали, в третьем квартале прошлого года в среднем по стране врачи получили 106 тысяч рублей, средний медперсонал — 52 тысячи, младшие сотрудники зарабатывали по 45 тысяч рублей. По данным кабмина, на целевые выплаты в 2024 году планировали выделить более 7,5 млрд рублей. Штат профильных учреждений с начала года вырос почти на 10 тысяч врачей и 17 тысяч специалистов среднего медперсонала. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России зарплаты медработников должны увеличиться весной. Изменения, которые вступают в силу 1 марта, затронут медиков, работающих в малых городах и селах. С 1 апреля врачи и медсестры будут получать повышенный оклад, сохранив все дополнительные выплаты. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии форума будущих технологий. Подробнее о том, у кого и на сколько повысится доход — читайте в материале URA.RU. С марта вырастет зарплата медработников в малых населенных пунктах. В городах с населением от 50 до 100 тысяч человек врачи дополнительно к основному доходу будут получать по 29 тысяч рублей, средний медперсонал — по 13 тысяч. Докторам на территории, где проживает менее 50 тысяч человек, заплатят 50 тысяч рублей. Медсестрам и медбратьям положены выплаты в 30 тысяч рублей. С апреля окладная часть зарплаты медработников повысится до 50% от общей суммы выплат во всех регионах РФ. По поручение Путина, медработники начнут получат повышенные выплаты задним числом за март. Доля оклада в общей зарплате врачей, среднего и младшего персоналу выше 55% на данный момент есть только в пяти регионах страны. В одиннадцати — обязательная часть оплаты труда близка к 50%, передают «Известия». Зарплата медработников состоит из двух частей. К постоянной относится оклад, к переменной — стимулирующие выплаты и премии. В Росстате отмечали, в третьем квартале прошлого года в среднем по стране врачи получили 106 тысяч рублей, средний медперсонал — 52 тысячи, младшие сотрудники зарабатывали по 45 тысяч рублей. По данным кабмина, на целевые выплаты в 2024 году планировали выделить более 7,5 млрд рублей. Штат профильных учреждений с начала года вырос почти на 10 тысяч врачей и 17 тысяч специалистов среднего медперсонала.