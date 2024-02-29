29 февраля 2024

У кого из медработников вырастет зарплата весной 2024 года

В апреле зарплаты медиков в малых городах и селах вырастут до 50%
© Служба новостей «URA.RU»
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Окладная часть заработной платы медработников должна повысится до 50%
Окладная часть заработной платы медработников должна повысится до 50% Фото:

В России зарплаты медработников должны увеличиться весной. Изменения, которые вступают в силу 1 марта, затронут медиков, работающих в малых городах и селах. С 1 апреля врачи и медсестры будут получать повышенный оклад, сохранив все дополнительные выплаты. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии форума будущих технологий. Подробнее о том, у кого и на сколько повысится доход — читайте в материале URA.RU.

Зарплаты российских медиков увеличатся с 1 марта

С марта вырастет зарплата медработников в малых населенных пунктах. В городах с населением от 50 до 100 тысяч человек врачи дополнительно к основному доходу будут получать по 29 тысяч рублей, средний медперсонал — по 13 тысяч.

Докторам на территории, где проживает менее 50 тысяч человек, заплатят 50 тысяч рублей. Медсестрам и медбратьям положены выплаты в 30 тысяч рублей.

С1 апреля 2024 года увеличатся зарплаты медработников

С апреля окладная часть зарплаты медработников повысится до 50% от общей суммы выплат во всех регионах РФ. По поручение Путина, медработники начнут получат повышенные выплаты задним числом за март.

Доля оклада в общей зарплате врачей, среднего и младшего персоналу выше 55% на данный момент есть только в пяти регионах страны. В одиннадцати — обязательная часть оплаты труда близка к 50%, передают «Известия».

Как формируется зарплата медицинских работников

Зарплата медработников состоит из двух частей. К постоянной относится оклад, к переменной — стимулирующие выплаты и премии. В Росстате отмечали, в третьем квартале прошлого года в среднем по стране врачи получили 106 тысяч рублей, средний медперсонал — 52 тысячи, младшие сотрудники зарабатывали по 45 тысяч рублей.

По данным кабмина, на целевые выплаты в 2024 году планировали выделить более 7,5 млрд рублей. Штат профильных учреждений с начала года вырос почти на 10 тысяч врачей и 17 тысяч специалистов среднего медперсонала.

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В России зарплаты медработников должны увеличиться весной. Изменения, которые вступают в силу 1 марта, затронут медиков, работающих в малых городах и селах. С 1 апреля врачи и медсестры будут получать повышенный оклад, сохранив все дополнительные выплаты. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии форума будущих технологий. Подробнее о том, у кого и на сколько повысится доход — читайте в материале URA.RU. С марта вырастет зарплата медработников в малых населенных пунктах. В городах с населением от 50 до 100 тысяч человек врачи дополнительно к основному доходу будут получать по 29 тысяч рублей, средний медперсонал — по 13 тысяч. Докторам на территории, где проживает менее 50 тысяч человек, заплатят 50 тысяч рублей. Медсестрам и медбратьям положены выплаты в 30 тысяч рублей. С апреля окладная часть зарплаты медработников повысится до 50% от общей суммы выплат во всех регионах РФ. По поручение Путина, медработники начнут получат повышенные выплаты задним числом за март. Доля оклада в общей зарплате врачей, среднего и младшего персоналу выше 55% на данный момент есть только в пяти регионах страны. В одиннадцати — обязательная часть оплаты труда близка к 50%, передают «Известия». Зарплата медработников состоит из двух частей. К постоянной относится оклад, к переменной — стимулирующие выплаты и премии. В Росстате отмечали, в третьем квартале прошлого года в среднем по стране врачи получили 106 тысяч рублей, средний медперсонал — 52 тысячи, младшие сотрудники зарабатывали по 45 тысяч рублей. По данным кабмина, на целевые выплаты в 2024 году планировали выделить более 7,5 млрд рублей. Штат профильных учреждений с начала года вырос почти на 10 тысяч врачей и 17 тысяч специалистов среднего медперсонала.
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