В ХМАО назначили нового директора Музея природы и человека

29 марта 2024 в 19:18 Размер текста - 17 +

Новым директором крупнейшего музея в ХМАО стал Иван Яшков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ХМАО поменялся директор Музея природы и человека в Ханты-Мансийске — крупнейшего музея в Югре. Новым руководителем учреждения назначен Иван Яшков. «По предложению Департамента государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции Югры директором бюджетного учреждения ХМАО „Музей Природы и Человека“ назначен Иван Яшков», — указано в решении правительства и губернатора ХМАО Натальи Комаровой на официальном сайте властей региона. Прежний директор Глеб Чечевин руководил музеем с 2020 года. Иван Яшков, кандидат географических наук, до назначения был заместителем директора по научной работе. У нового управленца множество регалий: он член Русского географического общества и кавалер Ордена В.И. Вернадского, обладатель всероссийских премий, автор многочисленных научных публикаций, научно-популярных фильмов, путеводителей и экологической энциклопедии. Ранее URA.RU писало, что сотрудники Музея природы и человека в Ханты-Мансийске пожаловались на унижение со стороны руководства. В социальной сети «Вконтакте» они предложили директору учреждения Чечевину уйти по собственному желанию и покаяться. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ХМАО поменялся директор Музея природы и человека в Ханты-Мансийске — крупнейшего музея в Югре. Новым руководителем учреждения назначен Иван Яшков. «По предложению Департамента государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции Югры директором бюджетного учреждения ХМАО „Музей Природы и Человека“ назначен Иван Яшков», — указано в решении правительства и губернатора ХМАО Натальи Комаровой на официальном сайте властей региона. Прежний директор Глеб Чечевин руководил музеем с 2020 года. Иван Яшков, кандидат географических наук, до назначения был заместителем директора по научной работе. У нового управленца множество регалий: он член Русского географического общества и кавалер Ордена В.И. Вернадского, обладатель всероссийских премий, автор многочисленных научных публикаций, научно-популярных фильмов, путеводителей и экологической энциклопедии. Ранее URA.RU писало, что сотрудники Музея природы и человека в Ханты-Мансийске пожаловались на унижение со стороны руководства. В социальной сети «Вконтакте» они предложили директору учреждения Чечевину уйти по собственному желанию и покаяться.