В ХМАО назначили нового директора Музея природы и человека

В ХМАО поменялся директор Музея природы и человека в Ханты-Мансийске — крупнейшего музея в Югре. Новым руководителем учреждения назначен Иван Яшков.
«По предложению Департамента государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции Югры директором бюджетного учреждения ХМАО „Музей Природы и Человека“ назначен Иван Яшков», — указано в решении правительства и губернатора ХМАО Натальи Комаровой на официальном сайте властей региона. Прежний директор Глеб Чечевин руководил музеем с 2020 года.
Иван Яшков, кандидат географических наук, до назначения был заместителем директора по научной работе. У нового управленца множество регалий: он член Русского географического общества и кавалер Ордена В.И. Вернадского, обладатель всероссийских премий, автор многочисленных научных публикаций, научно-популярных фильмов, путеводителей и экологической энциклопедии.
Ранее URA.RU писало, что сотрудники Музея природы и человека в Ханты-Мансийске пожаловались на унижение со стороны руководства. В социальной сети «Вконтакте» они предложили директору учреждения Чечевину уйти по собственному желанию и покаяться.
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