Девятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» арестовали на 15 суток

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Лутфуллои Назримад признал вину в нарушении общественного порядка (архивное фото) Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

В Москве суд арестовал девятого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Лутфуллои Назримада на 15 суток административного ареста. Он признал вину в нарушении общественного порядка на следующий день после трагедии, сообщает ТАСС.

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В Москве суд арестовал девятого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Лутфуллои Назримада на 15 суток административного ареста. Он признал вину в нарушении общественного порядка на следующий день после трагедии, сообщает ТАСС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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