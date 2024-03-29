Девятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» арестовали на 15 суток

29 марта 2024 в 18:54 Размер текста - 17 +

Лутфуллои Назримад признал вину в нарушении общественного порядка (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» В Москве суд арестовал девятого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Лутфуллои Назримада на 15 суток административного ареста. Он признал вину в нарушении общественного порядка на следующий день после трагедии, сообщает ТАСС. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве суд арестовал девятого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Лутфуллои Назримада на 15 суток административного ареста. Он признал вину в нарушении общественного порядка на следующий день после трагедии, сообщает ТАСС.