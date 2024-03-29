Девятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» арестовали на 15 суток

Лутфуллои Назримад признал вину в нарушении общественного порядка (архивное фото)
новость из сюжетаТеракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»
В Москве суд арестовал девятого фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Лутфуллои Назримада на 15 суток административного ареста. Он признал вину в нарушении общественного порядка на следующий день после трагедии, сообщает ТАСС.
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