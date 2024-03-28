Компании в ЯНАО не удалось доказать отсутствие разлива нефтепродуктов

29 марта 2024 в 19:09 Размер текста - 17 +

С нефтяной компании взыскан ущерб в размере 954 999 рублей. Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Представителям «РН-Пурнефтегаз» не удалось доказать в суде непричастность компании к разливу нефти на территории Барсуковского месторождения. Арбитражный суд округа вынес решение в пользу Северо-Уральского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. С ответчика взыскан почти миллион рублей ущерба. «Проведенные ответчиком работы по рекультивации в рассматриваемом случае не повлекли полного возмещения причиненного экологического вреда нарушенному земельному участку», — говорится в решении суда. Ответчик пытался доказать, что свищ на трубопроводе произошел 18 февраля 2022 года, а устранен уже спустя два дня. Территория была очищена, нефтеразлив ликвидирован. В суде установлено, что превышение содержания загрязняющих веществ в почве на загрязненном земельном участке превышено в 3,5 раза. Участок относится к землям лесного фонда и расположен в Пурпейском участковом лесничестве. В пользование не предоставлен. Доводы ответчика признаны необоснованными. С нефтяной компании взыскан ущерб в размере 954 999 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что судебные тяжбы, связанные с разливом нефтепродуктов, возобновил Росприроднадзор с начала года в отношении ямальской дочки «Роснефти». Очередное решение Арбитражный суд ЯНАО вынес в пользу заявителей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Представителям «РН-Пурнефтегаз» не удалось доказать в суде непричастность компании к разливу нефти на территории Барсуковского месторождения. Арбитражный суд округа вынес решение в пользу Северо-Уральского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. С ответчика взыскан почти миллион рублей ущерба. «Проведенные ответчиком работы по рекультивации в рассматриваемом случае не повлекли полного возмещения причиненного экологического вреда нарушенному земельному участку», — говорится в решении суда. Ответчик пытался доказать, что свищ на трубопроводе произошел 18 февраля 2022 года, а устранен уже спустя два дня. Территория была очищена, нефтеразлив ликвидирован. В суде установлено, что превышение содержания загрязняющих веществ в почве на загрязненном земельном участке превышено в 3,5 раза. Участок относится к землям лесного фонда и расположен в Пурпейском участковом лесничестве. В пользование не предоставлен. Доводы ответчика признаны необоснованными. С нефтяной компании взыскан ущерб в размере 954 999 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что судебные тяжбы, связанные с разливом нефтепродуктов, возобновил Росприроднадзор с начала года в отношении ямальской дочки «Роснефти». Очередное решение Арбитражный суд ЯНАО вынес в пользу заявителей.