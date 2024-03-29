«Сургутнефтегаз» за год увеличил прибыль в 22 раза

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Логотипы нефтяных компаний. Клипарт. Тюмень, знак, логотип, сургутнефтегаз, фирменная эмблема
«Сургутнефтегаз» за год заработал 1, 3 триллиона рублей за 2023 год Фото:

«Сургутнефтегаз» за год увеличил свой капитал: чистая прибыль компании выросла в 22 раза. По данным отчета за 2023 год она составила 1, 3 триллиона рублей.

«Чистая прибыль „Сургутнефтегаза“ по РСБУ (Российские стандарты бухгалтерского учета) за 2023 год увеличилась в 22 раза относительно предыдущего года — до 1,33 трлн рублей, следует из отчетности компании. Прибыль до налогообложения выросла в 16 раз — до 1,6 трлн рублей», — сообщил информационный портал инвестиционной компани «Финам».

«Сургутнефтегазу» удалось добиться роста финансовых показателей на фоне снижения выручки, прибыли от продаж и прочих доходов. Выручка компании за год упала на 5% — до 2,22 триллионов рублей, прибыль от продаж снизилась на 28,7% — до 373,7 миллиардов рублей. Прочие доходы сократились до 1,78 трлн рублей — в 2,5 раза.

Ранее URA.RU писало, что за девять месяцев 2023 года «Сургутнефтегаз» получил от продаж больше 304 миллиардов рублей прибыли. По расчетам аналитиков «Интерфакса», «кубышка» (величина ликвидных активов) компании приблизилась к шести триллионам рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
«Сургутнефтегаз» за год увеличил свой капитал: чистая прибыль компании выросла в 22 раза. По данным отчета за 2023 год она составила 1, 3 триллиона рублей. «Чистая прибыль „Сургутнефтегаза“ по РСБУ (Российские стандарты бухгалтерского учета) за 2023 год увеличилась в 22 раза относительно предыдущего года — до 1,33 трлн рублей, следует из отчетности компании. Прибыль до налогообложения выросла в 16 раз — до 1,6 трлн рублей», — сообщил информационный портал инвестиционной компани «Финам». «Сургутнефтегазу» удалось добиться роста финансовых показателей на фоне снижения выручки, прибыли от продаж и прочих доходов. Выручка компании за год упала на 5% — до 2,22 триллионов рублей, прибыль от продаж снизилась на 28,7% — до 373,7 миллиардов рублей. Прочие доходы сократились до 1,78 трлн рублей — в 2,5 раза. Ранее URA.RU писало, что за девять месяцев 2023 года «Сургутнефтегаз» получил от продаж больше 304 миллиардов рублей прибыли. По расчетам аналитиков «Интерфакса», «кубышка» (величина ликвидных активов) компании приблизилась к шести триллионам рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...