На прилавках магазинов Литвы в продаже заметили яйца с изображением солдат РФ

29 марта 2024 в 21:18 Размер текста - 17 +

В Литве продают пасхальные яйца с изображением российского флага и солдат РФ Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Литве на заправочных станциях продаются пасхальные яйца с изображением российских солдат и флага РФ. Об этом сообщают очевидцы. «В магазинах литовских заправочных станций продаются пасхальные яйца с изображением российского флага и российского солдата. Многие литовцы в шоке, а владелец сети магазинов не видит в этом ничего страшного», — передают журналисты argumenti.ru, ссылаясь на сообщения жителей. В свою очередь председатель правления сети магазинов Дмитрий Кувиков ответил на возмущения литовцев. По его словам, если те испугались российского флага, им лучше вообще не жить, так как «можно умереть со страха». Отмечается, что пасхальные яйца стоят 3 евро и 49 центов. Литва является одной из стран, которая активно выступает против проведения Россией спецоперации на Украине. Страна также присоединяется к Западу и вводит ограничения в адрес Москвы. Периодически в рамках ограничительных мер, Литва вводит блокаду Калининграда. В этом году Пасха в 2024 году начинается после Великого поста. Она проходит 5 мая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Литве на заправочных станциях продаются пасхальные яйца с изображением российских солдат и флага РФ. Об этом сообщают очевидцы. «В магазинах литовских заправочных станций продаются пасхальные яйца с изображением российского флага и российского солдата. Многие литовцы в шоке, а владелец сети магазинов не видит в этом ничего страшного», — передают журналисты argumenti.ru, ссылаясь на сообщения жителей. В свою очередь председатель правления сети магазинов Дмитрий Кувиков ответил на возмущения литовцев. По его словам, если те испугались российского флага, им лучше вообще не жить, так как «можно умереть со страха». Отмечается, что пасхальные яйца стоят 3 евро и 49 центов. Литва является одной из стран, которая активно выступает против проведения Россией спецоперации на Украине. Страна также присоединяется к Западу и вводит ограничения в адрес Москвы. Периодически в рамках ограничительных мер, Литва вводит блокаду Калининграда. В этом году Пасха в 2024 году начинается после Великого поста. Она проходит 5 мая.