Запашный: почтить память жертв теракта в «Крокусе» в 9 дней необходимо

Необходимо в девять дней (30 марта) почтить память погибших в подмосковном «Крокус Сити Холле». Таким мнением в беседе с URA.RU поделился дрессировщик, гендиректор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, член Общественного совета при Минобороны РФ, народный артист РФ Эдгард Запашный (24 марта, в день общенационального траура, он возложил цветы у созданного у концертного зала стихийного мемориала), комментируя готовящийся концерт-панихиду в память о погибших.
«У нас сегодня два своих мероприятия в цирке, они уже запланированные, давно разрекламированные, поэтому сам на панихиде чисто физически не могу быть. Но почтить память погибших нужно. По всем христианским обычаям девять дней — это такое важное событие, к которому нужно внимательно относиться. Но сейчас нужно прежде всего и правильно относиться к мерам предосторожности и не создавать сложности нашим органам», — подчеркнул Эдгард Запашный.
Неизвестные с автоматами устроили теракт в концертном зале «Крокус сити Холл». Началось все перед выступлением музыкальной группы «Пикник». По данным Минздрава РФ, в результате погибли 144 человека. В память о погибших 30 марта у «Крокус Сити Холла» назначен концерт-панихида. Днем в Подмосковье прошла масштабная служба по погибшим в теракте.
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