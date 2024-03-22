Люди в камуфляже с автоматами расстреляли толпу в «Крокус сити Холл»: что известно сейчас

Люди в камуфляже ворвались в помещение концертного зала «Крокус сити Холл», есть погибшие
новость из сюжетаВ Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»
В Подмосковном городе Красногорске в концертном зале «Крокус сити Холл» неизвестные с автоматами открыли стрельбу по людям. URA.RU сообщает, что известно о происшествии к этому часу.
- О стрельбе в концертном зале «Крокус сити Холл» сообщили сразу несколько telegram-каналов. Почти сразу начали писать о погибших. Стрельба началась перед выступлением музыкальной группы «Пикник».
- Авторы каналов, ссылаясь на очевидцев, уточнили, что люди начали массово выбегать из зала. На место выдвигаются экстренные и медицинские службы.
- Далее прошли сообщения о взрывах внутри помещения. Также источники сообщают о том, что неизвестный открыл огонь из автомата.
- При стрельбе в московском «Крокус сити холле» погибли как минимум 12 человек, передает Baza. Авторы отмечают, что они погибли от ранений из автомата.
- Спустя время начали появляться сообщения о том, что в помещение концертного зала ворвались несколько неизвестных в камуфляже с автоматами. Они открыли огонь по посетителям. Очевидцы отмечают, что люди в панике покидают помещение. Информацию о людях в камуфляже подтверждают РИА Новости.
- Несколько человек оказались отрезаны огнем. Пожарные, которые прибыли на место, не могут приступить к тушению огня. Ожидается появление спецназа.
- В здании «Крокус сити Холл» началось частичное обрушение кровли. Об этом сообщают журналисты «Осторожно новости».
- На месте ЧП в «Крокусе» создан оперативный штаб. Все силы и средства направлены на место происшествия, сообщила администрация Красногорска.
- Как пишет Readovka, количество погибших возросло. В настоящий момент оно составляет 15 человек.
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