Люди в камуфляже с автоматами расстреляли толпу в «Крокус сити Холл»: что известно сейчас

В Подмосковье неизвестные расстреляли посетителей «Крокус сити Холла»
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Люди в камуфляже ворвались в помещение концертного зала «Крокус сити Холл», есть погибшие Фото:
новость из сюжета
В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус сити холл»

В Подмосковном городе Красногорске в концертном зале «Крокус сити Холл» неизвестные с автоматами открыли стрельбу по людям. URA.RU сообщает, что известно о происшествии к этому часу.

  • О стрельбе в концертном зале «Крокус сити Холл» сообщили сразу несколько telegram-каналов. Почти сразу начали писать о погибших. Стрельба началась перед выступлением музыкальной группы «Пикник».
  • Авторы каналов, ссылаясь на очевидцев, уточнили, что люди начали массово выбегать из зала. На место выдвигаются экстренные и медицинские службы.
  • Далее прошли сообщения о взрывах внутри помещения. Также источники сообщают о том, что неизвестный открыл огонь из автомата.
  • При стрельбе в московском «Крокус сити холле» погибли как минимум 12 человек, передает Baza. Авторы отмечают, что они погибли от ранений из автомата.
  • Спустя время начали появляться сообщения о том, что в помещение концертного зала ворвались несколько неизвестных в камуфляже с автоматами. Они открыли огонь по посетителям. Очевидцы отмечают, что люди в панике покидают помещение. Информацию о людях в камуфляже подтверждают РИА Новости.
  • Несколько человек оказались отрезаны огнем. Пожарные, которые прибыли на место, не могут приступить к тушению огня. Ожидается появление спецназа.
  • В здании «Крокус сити Холл» началось частичное обрушение кровли. Об этом сообщают журналисты «Осторожно новости».
  • На месте ЧП в «Крокусе» создан оперативный штаб. Все силы и средства направлены на место происшествия, сообщила администрация Красногорска.
  • Как пишет Readovka, количество погибших возросло. В настоящий момент оно составляет 15 человек.

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В Подмосковном городе Красногорске в концертном зале «Крокус сити Холл» неизвестные с автоматами открыли стрельбу по людям. URA.RU сообщает, что известно о происшествии к этому часу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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