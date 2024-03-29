Сербия испытывает сильное давление из-за своей независимой политики, включая военный нейтралитет и отказ от санкций против России. Об этом заявил президент страны Александар Вучич в обращении к гражданам.
«Речь идет об одном общем давлении на Сербию и ее народ», — отметил Вучич, его слова передает РИА Новости. Президент Сербии подчеркнул, что такая ситуация вызвана позицией Сербии по вопросу военного нейтралитета и ее отказом присоединяться к антироссийским санкциям. Он также упомянул давление, оказываемое на страны Запада, происходит в свете событий на Украине и успехов российских вооруженных сил.
Вучич заявлял, что отказ от присоединения к антироссийским санкциям позволили Сербии укрепить репутацию свободного и независимого государства. Он отмечал, что страна стала единственная во всей Европе, которая около двух лет не вводит рестрикции против РФ, пишет RT. Также Вучич говорил о трудностях, которые предстоят Сербии, и о новостях, угрожающих национальным интересам страны и Республики Сербской. Он также заверял, что несмотря на тяжелую ситуацию, обстановка в стране остается стабильной и безопасной.
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