Вучич заявил о масштабном давлении на Сербию из-за России

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НАТО. Москва. stock, Александр Вучич,  stock
Давление Запада на Сербию происходит на фоне успехов российских вооруженных сил, заявил Вучич Фото:
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Сербия испытывает сильное давление из-за своей независимой политики, включая военный нейтралитет и отказ от санкций против России. Об этом заявил президент страны Александар Вучич в обращении к гражданам.

«Речь идет об одном общем давлении на Сербию и ее народ», — отметил Вучич, его слова передает РИА Новости. Президент Сербии подчеркнул, что такая ситуация вызвана позицией Сербии по вопросу военного нейтралитета и ее отказом присоединяться к антироссийским санкциям. Он также упомянул давление, оказываемое на страны Запада, происходит в свете событий на Украине и успехов российских вооруженных сил.

Вучич заявлял, что отказ от присоединения к антироссийским санкциям позволили Сербии укрепить репутацию свободного и независимого государства. Он отмечал, что страна стала единственная во всей Европе, которая около двух лет не вводит рестрикции против РФ, пишет RT. Также Вучич говорил о трудностях, которые предстоят Сербии, и о новостях, угрожающих национальным интересам страны и Республики Сербской. Он также заверял, что несмотря на тяжелую ситуацию, обстановка в стране остается стабильной и безопасной.

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Сербия испытывает сильное давление из-за своей независимой политики, включая военный нейтралитет и отказ от санкций против России. Об этом заявил президент страны Александар Вучич в обращении к гражданам. «Речь идет об одном общем давлении на Сербию и ее народ», — отметил Вучич, его слова передает РИА Новости. Президент Сербии подчеркнул, что такая ситуация вызвана позицией Сербии по вопросу военного нейтралитета и ее отказом присоединяться к антироссийским санкциям. Он также упомянул давление, оказываемое на страны Запада, происходит в свете событий на Украине и успехов российских вооруженных сил. Вучич заявлял, что отказ от присоединения к антироссийским санкциям позволили Сербии укрепить репутацию свободного и независимого государства. Он отмечал, что страна стала единственная во всей Европе, которая около двух лет не вводит рестрикции против РФ, пишет RT. Также Вучич говорил о трудностях, которые предстоят Сербии, и о новостях, угрожающих национальным интересам страны и Республики Сербской. Он также заверял, что несмотря на тяжелую ситуацию, обстановка в стране остается стабильной и безопасной.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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