ФСБ задержала трех иностранцев, планировавших теракт в Ставрополье

ФСБ России предотвратила теракт в Ставропольском крае, который готовили трое граждан из страны Центральной Азии. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
«Федеральной службой безопасности пресечена террористическая деятельность трех граждан одной из стран Центральной Азии, которые планировали совершить террористический акт путем взрыва в одном из мест массового пребывания людей на территории Ставропольского края», — передает слова ЦОС ФСБ ТАСС.
По данным ФСБ, задержанные готовили теракт в месте, где обычно собирается большое количество людей. В ходе операции были изъяты взрывные устройства и другие предметы, которые могли быть использованы для совершения преступления.
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