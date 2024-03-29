ФСБ задержала трех иностранцев, планировавших теракт в Ставрополье

29 марта 2024 в 23:36 Размер текста - 17 +

ФСБ России предотвратила теракт в Ставропольском крае, который готовили трое граждан из страны Центральной Азии. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. «Федеральной службой безопасности пресечена террористическая деятельность трех граждан одной из стран Центральной Азии, которые планировали совершить террористический акт путем взрыва в одном из мест массового пребывания людей на территории Ставропольского края», — передает слова ЦОС ФСБ ТАСС. По данным ФСБ, задержанные готовили теракт в месте, где обычно собирается большое количество людей. В ходе операции были изъяты взрывные устройства и другие предметы, которые могли быть использованы для совершения преступления. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ФСБ России предотвратила теракт в Ставропольском крае, который готовили трое граждан из страны Центральной Азии. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. «Федеральной службой безопасности пресечена террористическая деятельность трех граждан одной из стран Центральной Азии, которые планировали совершить террористический акт путем взрыва в одном из мест массового пребывания людей на территории Ставропольского края», — передает слова ЦОС ФСБ ТАСС. По данным ФСБ, задержанные готовили теракт в месте, где обычно собирается большое количество людей. В ходе операции были изъяты взрывные устройства и другие предметы, которые могли быть использованы для совершения преступления.