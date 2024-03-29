ФСБ задержала трех иностранцев, планировавших теракт в Ставрополье

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ФСБ России предотвратила теракт в Ставропольском крае, который готовили трое граждан из страны Центральной Азии. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«Федеральной службой безопасности пресечена террористическая деятельность трех граждан одной из стран Центральной Азии, которые планировали совершить террористический акт путем взрыва в одном из мест массового пребывания людей на территории Ставропольского края», — передает слова ЦОС ФСБ ТАСС.

По данным ФСБ, задержанные готовили теракт в месте, где обычно собирается большое количество людей. В ходе операции были изъяты взрывные устройства и другие предметы, которые могли быть использованы для совершения преступления.

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ФСБ России предотвратила теракт в Ставропольском крае, который готовили трое граждан из страны Центральной Азии. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. «Федеральной службой безопасности пресечена террористическая деятельность трех граждан одной из стран Центральной Азии, которые планировали совершить террористический акт путем взрыва в одном из мест массового пребывания людей на территории Ставропольского края», — передает слова ЦОС ФСБ ТАСС. По данным ФСБ, задержанные готовили теракт в месте, где обычно собирается большое количество людей. В ходе операции были изъяты взрывные устройства и другие предметы, которые могли быть использованы для совершения преступления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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