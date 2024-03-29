29 марта 2024

Зеленский после желания переговоров назвал условие, при котором ВСУ начнут отступать

Зеленский: ВСУ начнут отступать без помощи США
© Служба новостей «URA.RU»
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ВСУ будут вынуждены отступать без американской военной помощи. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Заявление украинского лидера появилось после его слов о возможных переговорах с Россией.

«Если не будет поддержки США, это означает, что у нас не будет противовоздушной обороны, ракет для [зенитных ракетных комплексов] Patriot, средств радиоэлектронного подавления, артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Это значит, что мы будем отступать шаг за шагом, маленькими шагами», — сказал Зеленский в интервью The Washington Post.

Президент Украины также подчеркнул критическую ситуацию с запасами ПВО и необходимость поддержки Конгресса США для предотвращения дефицита ракет. Вместе с тем, Зеленский выразил надежду на стабилизацию фронта и возможность формирования новых бригад для контрнаступления в текущем году.

Ранее Зеленский допустил переговоры с Россией, если ВСУ «выйдут на границы 2022 года»., при том что раньше он был против переговоров пока Киев не «получит» территорию границ 1991 года. При этом на Украине на законодательном уровне запрещено проведение переговоров с РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл слова Зеленского о переговорах противоречием, пишет телеканал 360.

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ВСУ будут вынуждены отступать без американской военной помощи. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Заявление украинского лидера появилось после его слов о возможных переговорах с Россией. «Если не будет поддержки США, это означает, что у нас не будет противовоздушной обороны, ракет для [зенитных ракетных комплексов] Patriot, средств радиоэлектронного подавления, артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Это значит, что мы будем отступать шаг за шагом, маленькими шагами», — сказал Зеленский в интервью The Washington Post. Президент Украины также подчеркнул критическую ситуацию с запасами ПВО и необходимость поддержки Конгресса США для предотвращения дефицита ракет. Вместе с тем, Зеленский выразил надежду на стабилизацию фронта и возможность формирования новых бригад для контрнаступления в текущем году. Ранее Зеленский допустил переговоры с Россией, если ВСУ «выйдут на границы 2022 года»., при том что раньше он был против переговоров пока Киев не «получит» территорию границ 1991 года. При этом на Украине на законодательном уровне запрещено проведение переговоров с РФ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл слова Зеленского о переговорах противоречием, пишет телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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