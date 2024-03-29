Когда менять зимнюю резину на летнюю: нужная температура и способ выбора

30 марта 2024 в 03:01 Размер текста - 17 +

Весной автовладельцы начинают менять зимнюю резину на летнюю Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пришла весна, на улицах сходит снег и автовладельцы уже задумываются о замене зимних шин на летние. URA.RU подготовило материал о том, когда необходимо менять автопокрышки и как это сделать без лишних потерь для кошелька. При какой температуре нужно менять резину Специалисты рекомендуют менять шины на летние, когда среднесуточная температура воздуха достигнет +5 градусов тепла. В таких условиях летняя резина имеет хорошее сцепление с дорожным покрытием, что обеспечивает безопасность движения по дорогам. Приятным бонусом владельцу автомобиля станет экономия бензина, поскольку летние покрышки легче зимних. Примерные сроки замены резины в разных регионах РФ В южных регионах России местные власти имеют право запретить использование зимних шин с марта по ноябрь. В северных частях страны зимние покрышки могут использоваться круглогодично по решению местных властей. Однако по общему правилу Таможенного союза шипованные шины запрещается использовать с июня по август включительно. При этом, на всесезонной резине можно ездить весь год. Когда менять резину по закону По закону, согласно правилам Таможенного союза, смена зимних автопокрышек должна производиться в течение трех переходных месяцев. Точные сроки не указаны в нормативных документах, но шипованную резину нельзя использовать с июня по август за исключением северных регионов страны. За нарушение требования о смене резины на летнюю, водителя могут оштрафовать по ст. 12.5 КоАП на 500 рублей. Соответствующее постановление вступило в силу 1 сентября 2023 года. Как правильно выбрать резину Летние шины, подходящие для вашего автомобиля, выбираются согласно инструкции по эксплуатации машины. Табличка с размерами покрышек может быть приклеена в проеме водительской двери или на крышке лючка бензобака, где указаны и размеры шин, и давление в них при разной нагрузке. Кроме того, при выборе летних шин важно учесть правильный типоразмер, определиться с типом шин (дорожные, для мокрого асфальта, для бездорожья), изучить дополнительные символы на покрышке, правильно выбрать рисунок протектора, выбрать индекс нагрузки и скорости. Как дешевле купить резину Недорого купить автопокрышки можно в интернет-магазине с доставкой. Однако здесь есть риск нарваться на дефектные шины, которые неправильно хранились. Лучше всего покупать резину в специализированных торговых точках, где работают компетентные консультанты и в ассортименте большой выбор шин. Обращать внимание надо на дату изготовления покрышки, где первые две цифры — это порядковый номер недели года, а вторые две сам год выпуска. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пришла весна, на улицах сходит снег и автовладельцы уже задумываются о замене зимних шин на летние. URA.RU подготовило материал о том, когда необходимо менять автопокрышки и как это сделать без лишних потерь для кошелька. Специалисты рекомендуют менять шины на летние, когда среднесуточная температура воздуха достигнет +5 градусов тепла. В таких условиях летняя резина имеет хорошее сцепление с дорожным покрытием, что обеспечивает безопасность движения по дорогам. Приятным бонусом владельцу автомобиля станет экономия бензина, поскольку летние покрышки легче зимних. В южных регионах России местные власти имеют право запретить использование зимних шин с марта по ноябрь. В северных частях страны зимние покрышки могут использоваться круглогодично по решению местных властей. Однако по общему правилу Таможенного союза шипованные шины запрещается использовать с июня по август включительно. При этом, на всесезонной резине можно ездить весь год. По закону, согласно правилам Таможенного союза, смена зимних автопокрышек должна производиться в течение трех переходных месяцев. Точные сроки не указаны в нормативных документах, но шипованную резину нельзя использовать с июня по август за исключением северных регионов страны. За нарушение требования о смене резины на летнюю, водителя могут оштрафовать по ст. 12.5 КоАП на 500 рублей. Соответствующее постановление вступило в силу 1 сентября 2023 года. Летние шины, подходящие для вашего автомобиля, выбираются согласно инструкции по эксплуатации машины. Табличка с размерами покрышек может быть приклеена в проеме водительской двери или на крышке лючка бензобака, где указаны и размеры шин, и давление в них при разной нагрузке. Кроме того, при выборе летних шин важно учесть правильный типоразмер, определиться с типом шин (дорожные, для мокрого асфальта, для бездорожья), изучить дополнительные символы на покрышке, правильно выбрать рисунок протектора, выбрать индекс нагрузки и скорости. Недорого купить автопокрышки можно в интернет-магазине с доставкой. Однако здесь есть риск нарваться на дефектные шины, которые неправильно хранились. Лучше всего покупать резину в специализированных торговых точках, где работают компетентные консультанты и в ассортименте большой выбор шин. Обращать внимание надо на дату изготовления покрышки, где первые две цифры — это порядковый номер недели года, а вторые две сам год выпуска.