29 марта 2024

В Армении массово перестали работать карты «Мир»

© Служба новостей «URA.RU»
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Деньги. Тюмень, купюры, оплата, карта мир, деньги
Карты «Мир» работали в Армении с 2017 года Фото:

Большинство банков Армении с 30 марта остановили работу с картами российской платежной системы «Мир». На фоне санкционных рисков они заявили о невозможности их функционирования в терминалах и банкоматах.

«Национальная система платежных карт (НСПК, оператор карт „Мир“) получила официальное уведомление от платежной системы Армении о том, что с 30 марта банки-участники Armenian Card прекращают обслуживание карт „Мир“. При этом в республике с российскими картами продолжит работать банк „ВТБ Армения“ („дочка“ российского ВТБ), который обслуживает карты „Мир“ в своей инфраструктуре в полном объеме», — пояснил представитель НСПК сайту РБК.

Сейчас в Армении работает 53 отделения ВТБ, а также более 190 банкоматов. Ряд банков отключили поддержку карт «Мир» еще 29 марта. Российская национальная платежная система «Мир» может появиться в дружественных РФ странах, где активно развивается туризм. Ранее URA.RU рассказал, где за рубежом обслуживается карта «Мир».

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Большинство банков Армении с 30 марта остановили работу с картами российской платежной системы «Мир». На фоне санкционных рисков они заявили о невозможности их функционирования в терминалах и банкоматах. «Национальная система платежных карт (НСПК, оператор карт „Мир“) получила официальное уведомление от платежной системы Армении о том, что с 30 марта банки-участники Armenian Card прекращают обслуживание карт „Мир“. При этом в республике с российскими картами продолжит работать банк „ВТБ Армения“ („дочка“ российского ВТБ), который обслуживает карты „Мир“ в своей инфраструктуре в полном объеме», — пояснил представитель НСПК сайту РБК. Сейчас в Армении работает 53 отделения ВТБ, а также более 190 банкоматов. Ряд банков отключили поддержку карт «Мир» еще 29 марта. Российская национальная платежная система «Мир» может появиться в дружественных РФ странах, где активно развивается туризм. Ранее URA.RU рассказал, где за рубежом обслуживается карта «Мир».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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