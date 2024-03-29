В Армении массово перестали работать карты «Мир»

Большинство банков Армении с 30 марта остановили работу с картами российской платежной системы «Мир». На фоне санкционных рисков они заявили о невозможности их функционирования в терминалах и банкоматах.
«Национальная система платежных карт (НСПК, оператор карт „Мир“) получила официальное уведомление от платежной системы Армении о том, что с 30 марта банки-участники Armenian Card прекращают обслуживание карт „Мир“. При этом в республике с российскими картами продолжит работать банк „ВТБ Армения“ („дочка“ российского ВТБ), который обслуживает карты „Мир“ в своей инфраструктуре в полном объеме», — пояснил представитель НСПК сайту РБК.
Сейчас в Армении работает 53 отделения ВТБ, а также более 190 банкоматов. Ряд банков отключили поддержку карт «Мир» еще 29 марта. Российская национальная платежная система «Мир» может появиться в дружественных РФ странах, где активно развивается туризм. Ранее URA.RU рассказал, где за рубежом обслуживается карта «Мир».
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