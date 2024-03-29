Украинский институт национальной памяти (УИНП) призвал к демонтажу памятников и переименованию географических объектов, связанных с рядом исторических личностей, которых институт считает «символами российской имперской политики». В частности, речь идет о писателе Михаиле Булгакове и композиторе Михаиле Глинка.
Эксперты УИНП критически оценили фигуры таких личностей, как Михаил Булгаков и Михаил Глинка, аргументируя, что их деятельность и взгляды способствуют «нивелированию различий между украинской и российской национальными идентичностями», указано на сайте института. Писатель и композитор якобы создают «угрозу для национальной безопасности Украины».
В «экспертных заключениях» УИНП утверждается, что Булгаков был «украинофобом», а Глинка символизирует русскую культуру и является «культурным маркером» русского мира, что якобы противоречит украинской национальной идентичности. Эти заключения вызвали обсуждения в обществе и споры относительно влияния культурных фигур на национальную безопасность.
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