29 марта 2024

На Украине назвали Булгакова и и Глинку «символами имперской политики» РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+

Украинский институт национальной памяти (УИНП) призвал к демонтажу памятников и переименованию географических объектов, связанных с рядом исторических личностей, которых институт считает «символами российской имперской политики». В частности, речь идет о писателе Михаиле Булгакове и композиторе Михаиле Глинка.

Эксперты УИНП критически оценили фигуры таких личностей, как Михаил Булгаков и Михаил Глинка, аргументируя, что их деятельность и взгляды способствуют «нивелированию различий между украинской и российской национальными идентичностями», указано на сайте института. Писатель и композитор якобы создают «угрозу для национальной безопасности Украины».

В «экспертных заключениях» УИНП утверждается, что Булгаков был «украинофобом», а Глинка символизирует русскую культуру и является «культурным маркером» русского мира, что якобы противоречит украинской национальной идентичности. Эти заключения вызвали обсуждения в обществе и споры относительно влияния культурных фигур на национальную безопасность.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинский институт национальной памяти (УИНП) призвал к демонтажу памятников и переименованию географических объектов, связанных с рядом исторических личностей, которых институт считает «символами российской имперской политики». В частности, речь идет о писателе Михаиле Булгакове и композиторе Михаиле Глинка. Эксперты УИНП критически оценили фигуры таких личностей, как Михаил Булгаков и Михаил Глинка, аргументируя, что их деятельность и взгляды способствуют «нивелированию различий между украинской и российской национальными идентичностями», указано на сайте института. Писатель и композитор якобы создают «угрозу для национальной безопасности Украины». В «экспертных заключениях» УИНП утверждается, что Булгаков был «украинофобом», а Глинка символизирует русскую культуру и является «культурным маркером» русского мира, что якобы противоречит украинской национальной идентичности. Эти заключения вызвали обсуждения в обществе и споры относительно влияния культурных фигур на национальную безопасность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...