На Украине назвали Булгакова и и Глинку «символами имперской политики» РФ

30 марта 2024 в 02:41 Размер текста - 17 +

Украинский институт национальной памяти (УИНП) призвал к демонтажу памятников и переименованию географических объектов, связанных с рядом исторических личностей, которых институт считает «символами российской имперской политики». В частности, речь идет о писателе Михаиле Булгакове и композиторе Михаиле Глинка. Эксперты УИНП критически оценили фигуры таких личностей, как Михаил Булгаков и Михаил Глинка, аргументируя, что их деятельность и взгляды способствуют «нивелированию различий между украинской и российской национальными идентичностями», указано на сайте института. Писатель и композитор якобы создают «угрозу для национальной безопасности Украины». В «экспертных заключениях» УИНП утверждается, что Булгаков был «украинофобом», а Глинка символизирует русскую культуру и является «культурным маркером» русского мира, что якобы противоречит украинской национальной идентичности. Эти заключения вызвали обсуждения в обществе и споры относительно влияния культурных фигур на национальную безопасность. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинский институт национальной памяти (УИНП) призвал к демонтажу памятников и переименованию географических объектов, связанных с рядом исторических личностей, которых институт считает «символами российской имперской политики». В частности, речь идет о писателе Михаиле Булгакове и композиторе Михаиле Глинка. Эксперты УИНП критически оценили фигуры таких личностей, как Михаил Булгаков и Михаил Глинка, аргументируя, что их деятельность и взгляды способствуют «нивелированию различий между украинской и российской национальными идентичностями», указано на сайте института. Писатель и композитор якобы создают «угрозу для национальной безопасности Украины». В «экспертных заключениях» УИНП утверждается, что Булгаков был «украинофобом», а Глинка символизирует русскую культуру и является «культурным маркером» русского мира, что якобы противоречит украинской национальной идентичности. Эти заключения вызвали обсуждения в обществе и споры относительно влияния культурных фигур на национальную безопасность.