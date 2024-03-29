Какие дороги отремонтируют в Тюмени в 2024 году

В Тюмени в 2024 году будет отремонтировано 58 улиц

30 марта 2024 в 03:00 Размер текста - 17 +

В Тюмени продолжится ремонт улицы Ленина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени в 2024 году планируется продолжить ремонт улицы Ленина, дороги в районе СНТ «Царево», а также улицы Рождественская и Зоологическая. Всего будет восстановлено 58 дорожных объектов. Перечень предстоящих работ озвучил глава города Руслан Кухарук. «В наших планах продолжить реализацию работ по ремонту улицы Ленина (второй и третий этапы): от улицы Красина до улицы Первомайской. Будет капитально отремонтировано 2,56 км дорог в районе садоводческих обществ „Царево“. Ремонты запланированы и на улицах Рождественской и Зоологической. В этом году будет сделано в общей сложности 58 улиц», — сообщил мэр в своем telegram-канале. Помимо этого, будет закончено устройство переходно-скоростных полос и мест разворота по улице Алебашевской на перекрестке улиц Эрвье и Кармацкого. С наступлением дорожно-строительного сезона подрядчики в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» начнут ремонты методом фрезерования на следующих участках: улица Профсоюзная от улицы 50 лет Октября до Дружбы;

улица Барнаульская от улицы Аккумуляторной до дороги «Обход города Тюмени»;

улица Льва Толстого от улицы Пролетарской до улицы Луначарского. В Тюменской области ведется проектирование семи крупных дорожных объектов. В регионе будет построена вторая объездная, а также развязки в районе Дударева и на Червишевском тракте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени в 2024 году планируется продолжить ремонт улицы Ленина, дороги в районе СНТ «Царево», а также улицы Рождественская и Зоологическая. Всего будет восстановлено 58 дорожных объектов. Перечень предстоящих работ озвучил глава города Руслан Кухарук. «В наших планах продолжить реализацию работ по ремонту улицы Ленина (второй и третий этапы): от улицы Красина до улицы Первомайской. Будет капитально отремонтировано 2,56 км дорог в районе садоводческих обществ „Царево“. Ремонты запланированы и на улицах Рождественской и Зоологической. В этом году будет сделано в общей сложности 58 улиц», — сообщил мэр в своем telegram-канале. Помимо этого, будет закончено устройство переходно-скоростных полос и мест разворота по улице Алебашевской на перекрестке улиц Эрвье и Кармацкого. С наступлением дорожно-строительного сезона подрядчики в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» начнут ремонты методом фрезерования на следующих участках: В Тюменской области ведется проектирование семи крупных дорожных объектов. В регионе будет построена вторая объездная, а также развязки в районе Дударева и на Червишевском тракте.