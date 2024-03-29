29 марта 2024

В НАТО признали, что РФ не собирается нападать на альянс

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В настоящее время отсутствуют признаки намерений России атаковать страны НАТО. Об этом заявил председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр

«Нет никаких признаков того, что Россия планирует напасть на какую-либо страну НАТО. Я не думаю, что существует прямая угроза», — приводит его слова газета The Baltic Times.

При этом адмирал Бауэр подчеркнул, что якобы амбиции России не ограничиваются Украиной. Поэтому НАТО должно быть готово к различным сценариям и обеспечивать свою защиту, добавил председатель военного комитета альянса.

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В настоящее время отсутствуют признаки намерений России атаковать страны НАТО. Об этом заявил председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр «Нет никаких признаков того, что Россия планирует напасть на какую-либо страну НАТО. Я не думаю, что существует прямая угроза», — приводит его слова газета The Baltic Times. При этом адмирал Бауэр подчеркнул, что якобы амбиции России не ограничиваются Украиной. Поэтому НАТО должно быть готово к различным сценариям и обеспечивать свою защиту, добавил председатель военного комитета альянса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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