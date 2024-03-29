В НАТО признали, что РФ не собирается нападать на альянс

30 марта 2024 в 05:41 Размер текста - 17 +

В настоящее время отсутствуют признаки намерений России атаковать страны НАТО. Об этом заявил председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр «Нет никаких признаков того, что Россия планирует напасть на какую-либо страну НАТО. Я не думаю, что существует прямая угроза», — приводит его слова газета The Baltic Times. При этом адмирал Бауэр подчеркнул, что якобы амбиции России не ограничиваются Украиной. Поэтому НАТО должно быть готово к различным сценариям и обеспечивать свою защиту, добавил председатель военного комитета альянса. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В настоящее время отсутствуют признаки намерений России атаковать страны НАТО. Об этом заявил председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр «Нет никаких признаков того, что Россия планирует напасть на какую-либо страну НАТО. Я не думаю, что существует прямая угроза», — приводит его слова газета The Baltic Times. При этом адмирал Бауэр подчеркнул, что якобы амбиции России не ограничиваются Украиной. Поэтому НАТО должно быть готово к различным сценариям и обеспечивать свою защиту, добавил председатель военного комитета альянса.