В НАТО признали, что РФ не собирается нападать на альянс

В настоящее время отсутствуют признаки намерений России атаковать страны НАТО. Об этом заявил председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр
«Нет никаких признаков того, что Россия планирует напасть на какую-либо страну НАТО. Я не думаю, что существует прямая угроза», —
При этом адмирал Бауэр подчеркнул, что якобы амбиции России не ограничиваются Украиной. Поэтому НАТО должно быть готово к различным сценариям и обеспечивать свою защиту, добавил председатель военного комитета альянса.
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