Кандидат наук предупредил о вреде воды в бутылках

Хранение воды в пластиковых бутылках приводит к ее последующему насыщению вредными веществами. А значит жидкость в них портится. Об этом рассказал руководитель Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды Юрий Гончар.
«Вода в пластиковых бутылках не так безопасна, как кажется. Обобщенные показатели, которые характеризуют наличие загрязнения в воде после хранения в пластиковой таре, говорят о том, что это геометрическая прогрессия. Органические соединения, вне всяких сомнений, попадают в воду. Очень многие из них канцерогенны», — прокомментировал радио Sputnik кандидат технических наук, генеральный директор Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды Юрий Гончар.
Эксперт подчеркнул, что пластик может выделять органические соединения, зачастую опасные для здоровья. Несмотря на то, что водопроводная вода во многом отличается по своим качествам в разных регионах страны, полезным будет установить систему ее доочистки под раковину. Самая действенная — обратный осмос, где керамическая пластина с очень мелкими порами задерживает микроорганизмы, заявил Юрий Гончар.
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Хранение воды в пластиковых бутылках приводит к ее последующему насыщению вредными веществами. А значит жидкость в них портится. Об этом рассказал руководитель Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды Юрий Гончар. «Вода в пластиковых бутылках не так безопасна, как кажется. Обобщенные показатели, которые характеризуют наличие загрязнения в воде после хранения в пластиковой таре, говорят о том, что это геометрическая прогрессия. Органические соединения, вне всяких сомнений, попадают в воду. Очень многие из них канцерогенны», — прокомментировал радио Sputnik кандидат технических наук, генеральный директор Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды Юрий Гончар. Эксперт подчеркнул, что пластик может выделять органические соединения, зачастую опасные для здоровья. Несмотря на то, что водопроводная вода во многом отличается по своим качествам в разных регионах страны, полезным будет установить систему ее доочистки под раковину. Самая действенная — обратный осмос, где керамическая пластина с очень мелкими порами задерживает микроорганизмы, заявил Юрий Гончар.