Кандидат наук предупредил о вреде воды в бутылках

Юрий Гончар: питьевая вода в пластиковой таре портится

30 марта 2024 в 06:52 Размер текста - 17 +

Пластиковая тара может выделять опасные для здоровья вещества Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Хранение воды в пластиковых бутылках приводит к ее последующему насыщению вредными веществами. А значит жидкость в них портится. Об этом рассказал руководитель Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды Юрий Гончар. «Вода в пластиковых бутылках не так безопасна, как кажется. Обобщенные показатели, которые характеризуют наличие загрязнения в воде после хранения в пластиковой таре, говорят о том, что это геометрическая прогрессия. Органические соединения, вне всяких сомнений, попадают в воду. Очень многие из них канцерогенны», — прокомментировал радио Sputnik кандидат технических наук, генеральный директор Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды Юрий Гончар. Эксперт подчеркнул, что пластик может выделять органические соединения, зачастую опасные для здоровья. Несмотря на то, что водопроводная вода во многом отличается по своим качествам в разных регионах страны, полезным будет установить систему ее доочистки под раковину. Самая действенная — обратный осмос, где керамическая пластина с очень мелкими порами задерживает микроорганизмы, заявил Юрий Гончар. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хранение воды в пластиковых бутылках приводит к ее последующему насыщению вредными веществами. А значит жидкость в них портится. Об этом рассказал руководитель Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды Юрий Гончар. «Вода в пластиковых бутылках не так безопасна, как кажется. Обобщенные показатели, которые характеризуют наличие загрязнения в воде после хранения в пластиковой таре, говорят о том, что это геометрическая прогрессия. Органические соединения, вне всяких сомнений, попадают в воду. Очень многие из них канцерогенны», — прокомментировал радио Sputnik кандидат технических наук, генеральный директор Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды Юрий Гончар. Эксперт подчеркнул, что пластик может выделять органические соединения, зачастую опасные для здоровья. Несмотря на то, что водопроводная вода во многом отличается по своим качествам в разных регионах страны, полезным будет установить систему ее доочистки под раковину. Самая действенная — обратный осмос, где керамическая пластина с очень мелкими порами задерживает микроорганизмы, заявил Юрий Гончар.