В Кургане вырос уровень воды в Тоболе

В Кургане увеличился уровень воды в Тоболе на 8 см за сутки
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
За сутки уровень воды в Тоболе возле Кургана увеличился на 8 сантиметров. Информация об этом опубликована на гидрометеорологическом сайте.
«На 29 марта уровень воды в реке Тобол по данным гидропоста, находящегося в Кургане, повысился на 8 сантиметров. Показатели отмечают уровень воды в 8 сантиметров над нулевой отметкой поста», — указано на сайте.
Ранее в Курганской области за сутки почти во всех реках вырос уровень воды. Наибольшее повышение показателя заметили в реке Исеть в Далматово. Там уровень воды в реке повысился на 18 сантиметров за сутки.
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