В Кургане вырос уровень воды в Тоболе

В Кургане на 8 см вырос уровень воды в Тоболе

30 марта 2024 в 07:51 Размер текста - 17 +

В Кургане увеличился уровень воды в Тоболе на 8 см за сутки Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области За сутки уровень воды в Тоболе возле Кургана увеличился на 8 сантиметров. Информация об этом опубликована на гидрометеорологическом сайте. «На 29 марта уровень воды в реке Тобол по данным гидропоста, находящегося в Кургане, повысился на 8 сантиметров. Показатели отмечают уровень воды в 8 сантиметров над нулевой отметкой поста», — указано на сайте. Ранее в Курганской области за сутки почти во всех реках вырос уровень воды. Наибольшее повышение показателя заметили в реке Исеть в Далматово. Там уровень воды в реке повысился на 18 сантиметров за сутки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За сутки уровень воды в Тоболе возле Кургана увеличился на 8 сантиметров. Информация об этом опубликована на гидрометеорологическом сайте. «На 29 марта уровень воды в реке Тобол по данным гидропоста, находящегося в Кургане, повысился на 8 сантиметров. Показатели отмечают уровень воды в 8 сантиметров над нулевой отметкой поста», — указано на сайте. Ранее в Курганской области за сутки почти во всех реках вырос уровень воды. Наибольшее повышение показателя заметили в реке Исеть в Далматово. Там уровень воды в реке повысился на 18 сантиметров за сутки.