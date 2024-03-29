29 марта 2024

В Кургане вырос уровень воды в Тоболе

В Кургане на 8 см вырос уровень воды в Тоболе
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Паводок в городе. Курган, паводок, плотина, тобол
В Кургане увеличился уровень воды в Тоболе на 8 см за сутки Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

За сутки уровень воды в Тоболе возле Кургана увеличился на 8 сантиметров. Информация об этом опубликована на гидрометеорологическом сайте.

«На 29 марта уровень воды в реке Тобол по данным гидропоста, находящегося в Кургане, повысился на 8 сантиметров. Показатели отмечают уровень воды в 8 сантиметров над нулевой отметкой поста», — указано на сайте.

Ранее в Курганской области за сутки почти во всех реках вырос уровень воды. Наибольшее повышение показателя заметили в реке Исеть в Далматово. Там уровень воды в реке повысился на 18 сантиметров за сутки.

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За сутки уровень воды в Тоболе возле Кургана увеличился на 8 сантиметров. Информация об этом опубликована на гидрометеорологическом сайте. «На 29 марта уровень воды в реке Тобол по данным гидропоста, находящегося в Кургане, повысился на 8 сантиметров. Показатели отмечают уровень воды в 8 сантиметров над нулевой отметкой поста», — указано на сайте. Ранее в Курганской области за сутки почти во всех реках вырос уровень воды. Наибольшее повышение показателя заметили в реке Исеть в Далматово. Там уровень воды в реке повысился на 18 сантиметров за сутки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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