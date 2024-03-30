Диетолог назвала продукты, которые повышают аппетит

Диетолог Дюваль: продукты с быстрыми углеводами повышают аппетит

Сладкое и продукты с мукой высшего сорта в составе усиливают аппетит человека, заявила Дюваль Фото: Алиса Курганская © URA.RU

Продукты, в которых содержатся быстрые углеводы, повышают аппетит и вызывают скачки сахара в крови. К ним относятся сладкое и продукты из муки высшего сорта. Об этом сообщила диетолог Анжелика Дюваль.

«В первую очередь сильный аппетит провоцируют простые углеводы. Не только сладости, вроде шоколада, конфет, печенья и тортов, но и продукты, в основе которых мука высшего сорта. Подобная пища вызывает резкие скачки сахара в крови, что может привести к перепадам настроения и усилить аппетит», — передает « Ридус» слова Дюваль. Она отметила, что в качестве перекуса подобные продуты не следует использовать.

Кроме того, диетолог добавила, что аппетит повышают продукты с усилителями вкуса. Например, специи, соусы, соль, острая пища с добавлением васаби или перца чили. Также в эту категорию можно отнести квашенные и маринованные овощи, глутамат натрия, апельсины и яблоки. Подобное связано с тем, что острые и кислые продукты увеличивают выработку желудочного сока. Кроме того, продукты с высоким содержанием сахара также могут усиливать аппетит.

Ранее врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова сообщила, что имбирь, корица, ароматы цитрусов и мята помогают человеку снижать аппетит, утолять голод и улучшать пищеварение. Также она отметила, что для усиления свойств корицы можно сочетать ее с напитками из натурального кофе.