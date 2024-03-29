Строительная отрасль Тюмени стала лидером по банкротству из-за долгов

В Тюмени наибольшее количество исков на банкротство из-за долгов приходится на строительную отрасль. Об этом сообщили в региональном управлении Федеральной налоговой службы. Задолженность всех компаний перед налоговой в этом году составила 37 миллиардов рублей.
«Возбуждено 48 дел, при этом у 67 компаний задолженность была урегулирована до начала процедуры банкротства», — уточнили в налоговой службе РБК Тюмень. Большая часть исков — 26,5% пришлась на строительные компании из-за долгов, 15,7% — на предприятия, относящиеся к отрасли обрабатывающих производств, 6,9% — транспортировки и хранения, 6,1% — оптовую и розничную торговлю.
Общая задолженность перед налоговой на 1 января этого года составила 37 миллиардов рублей. По сравнению с началом 2023 года сумма задолженности сократилась на 17%. Большая часть долгов была по налогу на прибыль и НДС. По информации налоговиков, в Арбитражный суд региона направлено 115 заявлений о признании должников банкротами.
URA.RU сообщало, что крупный застройщик Тюмени накопил долгов на сотни миллионов рублей. Так, подразделение «Запсибгазпром-Газификация», которое входит в состав застройщика «Запсибгазпром», стала фигурантом 20 арбитражных дел. Их общая сумма составила 378 миллионов рублей. Почти во всех случаях речь идет о спорах по контрактам, сообщает картотека арбитражных дел. Отмечается, что компания не имеет серьезных финансовых рисков.
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В Тюмени наибольшее количество исков на банкротство из-за долгов приходится на строительную отрасль. Об этом сообщили в региональном управлении Федеральной налоговой службы. Задолженность всех компаний перед налоговой в этом году составила 37 миллиардов рублей. «Возбуждено 48 дел, при этом у 67 компаний задолженность была урегулирована до начала процедуры банкротства», — уточнили в налоговой службе РБК Тюмень. Большая часть исков — 26,5% пришлась на строительные компании из-за долгов, 15,7% — на предприятия, относящиеся к отрасли обрабатывающих производств, 6,9% — транспортировки и хранения, 6,1% — оптовую и розничную торговлю. Общая задолженность перед налоговой на 1 января этого года составила 37 миллиардов рублей. По сравнению с началом 2023 года сумма задолженности сократилась на 17%. Большая часть долгов была по налогу на прибыль и НДС. По информации налоговиков, в Арбитражный суд региона направлено 115 заявлений о признании должников банкротами. URA.RU сообщало, что крупный застройщик Тюмени накопил долгов на сотни миллионов рублей. Так, подразделение «Запсибгазпром-Газификация», которое входит в состав застройщика «Запсибгазпром», стала фигурантом 20 арбитражных дел. Их общая сумма составила 378 миллионов рублей. Почти во всех случаях речь идет о спорах по контрактам, сообщает картотека арбитражных дел. Отмечается, что компания не имеет серьезных финансовых рисков.