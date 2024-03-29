29 марта 2024

В ХМАО вырос спрос на специалистов, знающих английский язык

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Челябинск, взятка, зарплата, кредит, долг, пять тысяч, валюта, деньги, тысячи, рубли, подкуп, микрозайм, вымогательство
В ХМАО средние зарплаты специалистов английского языка составили 66 тысяч рублей Фото:

Жители ХМАО в 2023 году стали на 46% чаще искать специалистов английского языка в сфере образования. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито Работы».

«Для соискателей, владеющих иностранными языками, чаще всего публикуются вакансии с требованием знать английский, а лидирует по доле таких предложений сфера образования. В целом в 2023 году количество вакансий для знатоков языка в ХМАО выросло на 46%», — рассказали специалисты. Средние зарплатные предложения для кандидатов составили 65 800 рублей.

Аналитики рекрутинговой платформы HeadHunter рассказали, что самую высокую зарплату среди учителей в Югре предлагают преподавателям английского языка. Специалистам предлагают от 60 000 до 100 000 рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители ХМАО в 2023 году стали на 46% чаще искать специалистов английского языка в сфере образования. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито Работы». «Для соискателей, владеющих иностранными языками, чаще всего публикуются вакансии с требованием знать английский, а лидирует по доле таких предложений сфера образования. В целом в 2023 году количество вакансий для знатоков языка в ХМАО выросло на 46%», — рассказали специалисты. Средние зарплатные предложения для кандидатов составили 65 800 рублей. Аналитики рекрутинговой платформы HeadHunter рассказали, что самую высокую зарплату среди учителей в Югре предлагают преподавателям английского языка. Специалистам предлагают от 60 000 до 100 000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...