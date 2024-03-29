В ХМАО вырос спрос на специалистов, знающих английский язык

Жители ХМАО в 2023 году стали на 46% чаще искать специалистов английского языка в сфере образования. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Авито Работы».
«Для соискателей, владеющих иностранными языками, чаще всего публикуются вакансии с требованием знать английский, а лидирует по доле таких предложений сфера образования. В целом в 2023 году количество вакансий для знатоков языка в ХМАО выросло на 46%», — рассказали специалисты. Средние зарплатные предложения для кандидатов составили 65 800 рублей.
Аналитики рекрутинговой платформы HeadHunter рассказали, что самую высокую зарплату среди учителей в Югре предлагают преподавателям английского языка. Специалистам предлагают от 60 000 до 100 000 рублей.
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