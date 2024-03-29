29 марта 2024

Полиция раскрыла подробности ДТП на курганском мосту, который начали ремонтировать. Фото

Курганский водитель выехал на встречную полосу и попал в ДТП на мосту
© Служба новостей «URA.RU»
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Стройки. Курган , мост, мост бурова петрова
ДТП произошло на путепроводе по улице Бурова-Петрова Фото:

На мосту Бурова-Петрова в Кургане водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем. Об этом сообщили в пресс-службе курганской Госавтоинспекции. ДТП произошло 29 марта.

«Водитель 1977 года рождения, управляя автомобилем Renault Logan и двигаясь со стороны улицы Гоголя в сторону улицы Некрасова, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, допустив столкновение с автомобилем Chevrolet Klan под управлением водителя 1970 года рождения. В результате аварии водитель Renault получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение», — сообщили в telegram-канале ведомства.

ДТП на путепроводе по улице Бурова-Петрова произошло вечером 29 марта. О происшествии сообщили очевидцы. Они уточнили, что два легковых автомобиля получили сильные повреждения.

Водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу
Водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу

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На мосту Бурова-Петрова в Кургане водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем. Об этом сообщили в пресс-службе курганской Госавтоинспекции. ДТП произошло 29 марта. «Водитель 1977 года рождения, управляя автомобилем Renault Logan и двигаясь со стороны улицы Гоголя в сторону улицы Некрасова, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, допустив столкновение с автомобилем Chevrolet Klan под управлением водителя 1970 года рождения. В результате аварии водитель Renault получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение», — сообщили в telegram-канале ведомства. ДТП на путепроводе по улице Бурова-Петрова произошло вечером 29 марта. О происшествии сообщили очевидцы. Они уточнили, что два легковых автомобиля получили сильные повреждения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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