Полиция раскрыла подробности ДТП на курганском мосту, который начали ремонтировать. Фото

Курганский водитель выехал на встречную полосу и попал в ДТП на мосту

30 марта 2024 в 11:33 Размер текста - 17 +

ДТП произошло на путепроводе по улице Бурова-Петрова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На мосту Бурова-Петрова в Кургане водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем. Об этом сообщили в пресс-службе курганской Госавтоинспекции. ДТП произошло 29 марта. «Водитель 1977 года рождения, управляя автомобилем Renault Logan и двигаясь со стороны улицы Гоголя в сторону улицы Некрасова, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, допустив столкновение с автомобилем Chevrolet Klan под управлением водителя 1970 года рождения. В результате аварии водитель Renault получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение», — сообщили в telegram-канале ведомства. ДТП на путепроводе по улице Бурова-Петрова произошло вечером 29 марта. О происшествии сообщили очевидцы. Они уточнили, что два легковых автомобиля получили сильные повреждения. Водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу ГИБДД УМВД России по Кургану, Telegram Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На мосту Бурова-Петрова в Кургане водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с другим автомобилем. Об этом сообщили в пресс-службе курганской Госавтоинспекции. ДТП произошло 29 марта. «Водитель 1977 года рождения, управляя автомобилем Renault Logan и двигаясь со стороны улицы Гоголя в сторону улицы Некрасова, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, допустив столкновение с автомобилем Chevrolet Klan под управлением водителя 1970 года рождения. В результате аварии водитель Renault получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение», — сообщили в telegram-канале ведомства. ДТП на путепроводе по улице Бурова-Петрова произошло вечером 29 марта. О происшествии сообщили очевидцы. Они уточнили, что два легковых автомобиля получили сильные повреждения.