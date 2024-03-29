29 марта 2024

Водитель и пассажир получили травмы в ДТП в центре Кургана. Фото

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Водитель выехал на встречную полосу и устроил ДТП Фото:

Водитель и пассажир получили травмы в ДТП, произошедшем на улице Пушкина в Кургане. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

«29 марта в 20:30 в Кургане, на улице Пушкина, водитель 1996 года рождения, управляя автомобилем Toyota Vista, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada Priora. В результате ДТП травмы получили водитель Toyota и пассажир Lada 2003 года рождения», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Сообщалось, что на повороте возле стелы на въезде в Курган в кювет слетел легковой автомобиль. Инцидент произошел недалеко от магазина «Метрополис», где идет дорога из микрорайона Черемухово.

ДТП произошло на улице Пушкина
ДТП произошло на улице Пушкина

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Водитель и пассажир получили травмы в ДТП, произошедшем на улице Пушкина в Кургане. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции. «29 марта в 20:30 в Кургане, на улице Пушкина, водитель 1996 года рождения, управляя автомобилем Toyota Vista, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada Priora. В результате ДТП травмы получили водитель Toyota и пассажир Lada 2003 года рождения», — сообщили в telegram-канале ведомства. Сообщалось, что на повороте возле стелы на въезде в Курган в кювет слетел легковой автомобиль. Инцидент произошел недалеко от магазина «Метрополис», где идет дорога из микрорайона Черемухово.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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