Водитель и пассажир получили травмы в ДТП, произошедшем на улице Пушкина в Кургане. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.
«29 марта в 20:30 в Кургане, на улице Пушкина, водитель 1996 года рождения, управляя автомобилем Toyota Vista, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada Priora. В результате ДТП травмы получили водитель Toyota и пассажир Lada 2003 года рождения», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Сообщалось, что на повороте возле стелы на въезде в Курган в кювет слетел легковой автомобиль. Инцидент произошел недалеко от магазина «Метрополис», где идет дорога из микрорайона Черемухово.
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Водитель и пассажир получили травмы в ДТП, произошедшем на улице Пушкина в Кургане. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции. «29 марта в 20:30 в Кургане, на улице Пушкина, водитель 1996 года рождения, управляя автомобилем Toyota Vista, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada Priora. В результате ДТП травмы получили водитель Toyota и пассажир Lada 2003 года рождения», — сообщили в telegram-канале ведомства. Сообщалось, что на повороте возле стелы на въезде в Курган в кювет слетел легковой автомобиль. Инцидент произошел недалеко от магазина «Метрополис», где идет дорога из микрорайона Черемухово.