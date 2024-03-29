Водитель и пассажир получили травмы в ДТП в центре Кургана. Фото

30 марта 2024 в 12:13 Размер текста - 17 +

Водитель выехал на встречную полосу и устроил ДТП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Водитель и пассажир получили травмы в ДТП, произошедшем на улице Пушкина в Кургане. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции. «29 марта в 20:30 в Кургане, на улице Пушкина, водитель 1996 года рождения, управляя автомобилем Toyota Vista, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada Priora. В результате ДТП травмы получили водитель Toyota и пассажир Lada 2003 года рождения», — сообщили в telegram-канале ведомства. Сообщалось, что на повороте возле стелы на въезде в Курган в кювет слетел легковой автомобиль. Инцидент произошел недалеко от магазина «Метрополис», где идет дорога из микрорайона Черемухово. ДТП произошло на улице Пушкина ГИБДД УМВД России по Кургану, Telegram Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Водитель и пассажир получили травмы в ДТП, произошедшем на улице Пушкина в Кургане. Об этом сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции. «29 марта в 20:30 в Кургане, на улице Пушкина, водитель 1996 года рождения, управляя автомобилем Toyota Vista, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada Priora. В результате ДТП травмы получили водитель Toyota и пассажир Lada 2003 года рождения», — сообщили в telegram-канале ведомства. Сообщалось, что на повороте возле стелы на въезде в Курган в кювет слетел легковой автомобиль. Инцидент произошел недалеко от магазина «Метрополис», где идет дорога из микрорайона Черемухово.