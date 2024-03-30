Полиция Нидерландов рассказала об освобождении заложников

Было освобождено трое заложников из нидерландского кафе в городе Эде провинции Гелдерланд. Об этом заявили в полиции Нидерландов.
«Трое заложников, удерживаемых в кафе в нидерландском Эде, освобождены», — говорится в заявлении органов. Однако, как там же отметили, инцидент еще не исчерпан. Об этом полиция Нидерландов сообщила в соцсети Х.
Ранее неизвестный взял заложников в нидерландском кафе в городе Эде. Сообщалось, что в здании удерживаются пять человек.
По заявлению полиции, данный инцидент не террористического характера. Сейчас на месте работают наряды полиции, пожарные и службы экстренной помощи.
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