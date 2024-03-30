В мире Европа Полиция Нидерландов рассказала об освобождении заложников Полиция Нидерландов: освободили троих заложников 30 марта 2024 в 15:35 Размер текста - 17 + Как заявила полиция Нидерландов в соцсети X, освобождено несколько заложников Фото: Илья Московец © URA.RU Было освобождено трое заложников из нидерландского кафе в городе Эде провинции Гелдерланд. Об этом заявили в полиции Нидерландов. «Трое заложников, удерживаемых в кафе в нидерландском Эде, освобождены», — говорится в заявлении органов. Однако, как там же отметили, инцидент еще не исчерпан. Об этом полиция Нидерландов сообщила в соцсети Х. Ранее неизвестный взял заложников в нидерландском кафе в городе Эде. Сообщалось, что в здании удерживаются пять человек. По заявлению полиции, данный инцидент не террористического характера. Сейчас на месте работают наряды полиции, пожарные и службы экстренной помощи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Было освобождено трое заложников из нидерландского кафе в городе Эде провинции Гелдерланд. Об этом заявили в полиции Нидерландов. «Трое заложников, удерживаемых в кафе в нидерландском Эде, освобождены», — говорится в заявлении органов. Однако, как там же отметили, инцидент еще не исчерпан. Об этом полиция Нидерландов сообщила в соцсети Х. Ранее неизвестный взял заложников в нидерландском кафе в городе Эде. Сообщалось, что в здании удерживаются пять человек. По заявлению полиции, данный инцидент не террористического характера. Сейчас на месте работают наряды полиции, пожарные и службы экстренной помощи. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям