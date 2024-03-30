Полиция Нидерландов рассказала об освобождении заложников

Полиция Нидерландов: освободили троих заложников
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Как заявила полиция Нидерландов в соцсети X, освобождено несколько заложников Фото:

Было освобождено трое заложников из нидерландского кафе в городе Эде провинции Гелдерланд. Об этом заявили в полиции Нидерландов.

«Трое заложников, удерживаемых в кафе в нидерландском Эде, освобождены», — говорится в заявлении органов. Однако, как там же отметили, инцидент еще не исчерпан. Об этом полиция Нидерландов сообщила в соцсети Х.

Ранее неизвестный взял заложников в нидерландском кафе в городе Эде. Сообщалось, что в здании удерживаются пять человек.

По заявлению полиции, данный инцидент не террористического характера. Сейчас на месте работают наряды полиции, пожарные и службы экстренной помощи.

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Было освобождено трое заложников из нидерландского кафе в городе Эде провинции Гелдерланд. Об этом заявили в полиции Нидерландов. «Трое заложников, удерживаемых в кафе в нидерландском Эде, освобождены», — говорится в заявлении органов. Однако, как там же отметили, инцидент еще не исчерпан. Об этом полиция Нидерландов сообщила в соцсети Х. Ранее неизвестный взял заложников в нидерландском кафе в городе Эде. Сообщалось, что в здании удерживаются пять человек. По заявлению полиции, данный инцидент не террористического характера. Сейчас на месте работают наряды полиции, пожарные и службы экстренной помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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