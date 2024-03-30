Полиция Нидерландов раскрыла подробности касательно захвата заложников

В Нидерландах в городе Эде провинции Гелдерланд произошел захват заложников в кафе. Признаки террористического мотива на данный момент отсутствуют. Об этом заявила нидерландская полиция провинции Гелдерланд.
«На данный момент нет никаких признаков террористического мотива», — сообщила полиция. Информацию об этом они опубликовали в соцсети Х.
Ранее было сообщено о том, что, утром 30 марта в кафе в городе Эде произошел захват заложников. Нет данных о числе заложников в здании.
По данным нидерландской телерадиовещательной корпорации (NOS), эвакуированы жители соседних домов. Рядом с кафе работает полиция, пожарные и службы экстренной помощи.
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