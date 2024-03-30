В мире Европа Полиция Нидерландов раскрыла подробности касательно захвата заложников Полиция Нидерландов: нет террористического мотива в захвате заложников 30 марта 2024 в 15:24 Размер текста - 17 + Полиция Нидерландов работает на месте ЧП Фото: Илья Московец © URA.RU В Нидерландах в городе Эде провинции Гелдерланд произошел захват заложников в кафе. Признаки террористического мотива на данный момент отсутствуют. Об этом заявила нидерландская полиция провинции Гелдерланд. «На данный момент нет никаких признаков террористического мотива», — сообщила полиция. Информацию об этом они опубликовали в соцсети Х. Ранее было сообщено о том, что, утром 30 марта в кафе в городе Эде произошел захват заложников. Нет данных о числе заложников в здании. По данным нидерландской телерадиовещательной корпорации (NOS), эвакуированы жители соседних домов. Рядом с кафе работает полиция, пожарные и службы экстренной помощи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Нидерландах в городе Эде провинции Гелдерланд произошел захват заложников в кафе. Признаки террористического мотива на данный момент отсутствуют. Об этом заявила нидерландская полиция провинции Гелдерланд. «На данный момент нет никаких признаков террористического мотива», — сообщила полиция. Информацию об этом они опубликовали в соцсети Х. Ранее было сообщено о том, что, утром 30 марта в кафе в городе Эде произошел захват заложников. Нет данных о числе заложников в здании. По данным нидерландской телерадиовещательной корпорации (NOS), эвакуированы жители соседних домов. Рядом с кафе работает полиция, пожарные и службы экстренной помощи. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям