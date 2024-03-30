Полиция Нидерландов раскрыла подробности касательно захвата заложников

Полиция Нидерландов: нет террористического мотива в захвате заложников
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гражданское огнестрельное оружие. Екатеринбург, гильзы, обойма, пистолет макарова, ношение оружия, пули, огнестрельное оружие, криминал, травматический пистолет, шутинг, стрелковое оружие, резинострел, лицензия на оружие
Полиция Нидерландов работает на месте ЧП Фото:

В Нидерландах в городе Эде провинции Гелдерланд произошел захват заложников в кафе. Признаки террористического мотива на данный момент отсутствуют. Об этом заявила нидерландская полиция провинции Гелдерланд.

«На данный момент нет никаких признаков террористического мотива», — сообщила полиция. Информацию об этом они опубликовали в соцсети Х.

Ранее было сообщено о том, что, утром 30 марта в кафе в городе Эде произошел захват заложников. Нет данных о числе заложников в здании.

По данным нидерландской телерадиовещательной корпорации (NOS), эвакуированы жители соседних домов. Рядом с кафе работает полиция, пожарные и службы экстренной помощи.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нидерландах в городе Эде провинции Гелдерланд произошел захват заложников в кафе. Признаки террористического мотива на данный момент отсутствуют. Об этом заявила нидерландская полиция провинции Гелдерланд. «На данный момент нет никаких признаков террористического мотива», — сообщила полиция. Информацию об этом они опубликовали в соцсети Х. Ранее было сообщено о том, что, утром 30 марта в кафе в городе Эде произошел захват заложников. Нет данных о числе заложников в здании. По данным нидерландской телерадиовещательной корпорации (NOS), эвакуированы жители соседних домов. Рядом с кафе работает полиция, пожарные и службы экстренной помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...