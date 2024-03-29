29 марта 2024

В челябинском городе организаторов викторины в дни выборов подозревают в обмане

© Служба новостей «URA.RU»
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Большинство призов выборной викторины в Златоусте достались членам одной семьи Фото:

В городе Златоуст (Челябинская область) организаторов выборной викторины подозревают в подделке результатов. Главный приз — машину Lada Vesta — выиграла теща директора Дома детского творчества «Гайдаровец», в котором подводили итоги розыгрыша. Полиция начала проверку, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Жители города Златоуст (Челябинская область) подозревают организаторов лотереи в дни выборов «Всей семьей за Златоуст» в подделке результатов. «В отделе МВД по городу Златоусту проводится проверка. Сделан запрос у организаторов на документацию, проводится опрос некоторых лиц», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Итоги лотереи «Всей семьей за Златоуст», билеты на участие в которой раздавали на прошедших выборах президента РФ, подвели 21 марта. Розыгрыш призов провели в «Гайдаровце». 26 марта жителям показали видео с награждения победительницы.

Большинство призов выиграли родственники директора Дома творчества «Гайдаровец» Алексея Разумейко. Жене, например, досталась бытовая техника. Главный приз — автомобиль Lada Vesta — выиграла сторож клуба, по совместительству теща Разумейко Светлана Ряснова. Об этом сообщают жители Златоуста в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЧП / ДТП Златоуст».

Разумейко подтвердил, что победительница викторины — его теща. Но обвинения в нечистоплотности отрицает. Он лишь предоставлял площадку для подведения итогов, организатором розыгрыша не является.

«Да, это теща, да, она выиграла. Но она что, не человек? Розыгрыш состоялся, были наблюдатели, которые сидели и все видели, были камеры», — прокомментировал Разумейко, пишет сайт «74.ру».

С его слов, жена и теща от призов отказались. Хотя Ряснова после подведения итогов на камеру рассказывала, что планирует на машине ездить на дачу. Сам Разумейко написал заявление на увольнение по собственному желанию.

В городах Челябинской области в дни выборов президента проводили викторины, билеты для участия в которых можно было получить на избирательных участках. Южноуральцы 16 марта стали обладателями машин, телефонов и квартир.

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В городе Златоуст (Челябинская область) организаторов выборной викторины подозревают в подделке результатов. Главный приз — машину Lada Vesta — выиграла теща директора Дома детского творчества «Гайдаровец», в котором подводили итоги розыгрыша. Полиция начала проверку, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД России. Жители города Златоуст (Челябинская область) подозревают организаторов лотереи в дни выборов «Всей семьей за Златоуст» в подделке результатов. «В отделе МВД по городу Златоусту проводится проверка. Сделан запрос у организаторов на документацию, проводится опрос некоторых лиц», — уточнили в пресс-службе ведомства. Итоги лотереи «Всей семьей за Златоуст», билеты на участие в которой раздавали на прошедших выборах президента РФ, подвели 21 марта. Розыгрыш призов провели в «Гайдаровце». 26 марта жителям показали видео с награждения победительницы. Большинство призов выиграли родственники директора Дома творчества «Гайдаровец» Алексея Разумейко. Жене, например, досталась бытовая техника. Главный приз — автомобиль Lada Vesta — выиграла сторож клуба, по совместительству теща Разумейко Светлана Ряснова. Об этом сообщают жители Златоуста в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ЧП / ДТП Златоуст». Разумейко подтвердил, что победительница викторины — его теща. Но обвинения в нечистоплотности отрицает. Он лишь предоставлял площадку для подведения итогов, организатором розыгрыша не является. «Да, это теща, да, она выиграла. Но она что, не человек? Розыгрыш состоялся, были наблюдатели, которые сидели и все видели, были камеры», — прокомментировал Разумейко, пишет сайт «74.ру». С его слов, жена и теща от призов отказались. Хотя Ряснова после подведения итогов на камеру рассказывала, что планирует на машине ездить на дачу. Сам Разумейко написал заявление на увольнение по собственному желанию. В городах Челябинской области в дни выборов президента проводили викторины, билеты для участия в которых можно было получить на избирательных участках. Южноуральцы 16 марта стали обладателями машин, телефонов и квартир.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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