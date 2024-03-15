Какие ценные подарки выиграли челябинцы во второй день выборов президента РФ

Во второй день выборов президента РФ челябинцы выиграли квартиры и машины

16 марта 2024 в 20:23 Размер текста - 17 +

После участия в выборах челябинцы стали владельцами квартир Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В городах Челябинской области 16 марта подвели итоги викторин, билеты для участия в которых можно было получить на избирательных участках во второй день голосования. Сегодня южноуральцы стали обладателями машин, квартир, телефонов и телевизоров. URA.RU рассказывает, какие еще ценные подарки выиграли жители Челябинской области и как принять участие в викторинах. Челябинск В Челябинске первые подарки викторины «Всей семьей за Челябинск» распределили 16 марта в прямом эфире в обед. Владелицей квартиры-студии в ЖК «Ярославский» стала Анна Шестакова. Две машины марки Lada Granta достались Валиджону Тахирову и Эльвире Здоровой. Во втором туре викторины «Всей семьей за Челябинск» 16 марта очередная квартира в ЖК «Ярославский» досталась Андрею Прокопцу. Серебристы автомобили марки Lada Granta выиграли инженер-техник Алан Карнаев и Евгения Загитова. Также 16 марта прошел розыгрыш смартфонов, ноутбуков, телевизоров, стиральных машин и холодильников. Итоги викторины подвели в прямом эфире телеканала ОТВ. Завтра, 17 марта, розыгрыш продолжится. Чтобы принять участие в викторине необходимо: 17 марта с 08:00 до 20:00 прийти на свой избирательный участок, где проводится голосование на выборах президента РФ;

Найти волонтера викторины. Их можно узнать по белым футболкам с красной надписью «Викторина»;

Попросить у них купон;

Ответить на вопросы в купоне;

Указать контактные данные;

Отдать купон волонтерам, они сами передадут его в студию. В последний день выборов президента РФ, 17 марта, победителей викторины в Челябинске определят с 10:30 до 12:30 и с 19:30 до 21:30 в прямом эфире телеканала ОТВ. 19 марта состоится заключительный розыгрыш с 17:40 до 18:50. Копейск В Копейске 16 марта также подвели итоги первого дня викторины «Всей семьей — за Копейск». Обладателями крупной бытовой техники стали 26 человек. Копейчане выиграли в викторине восемь холодильников, девять стиральных машин и девять телевизоров, сообщили в пресс-службе мэрии. Билеты викторины «Всей семьей — за Копейск» можно получить на избирательных участках. Для участия в викторине нужно ответить на три простых вопроса. Розыгрыш призов продолжится 17 марта в эфире местного телеканала. Магнитогорск Первые 26 победителей викторины «Магнитогорск — стальное сердце Родины» определились и в Магнитогорске. Главный приз викторины — автомобиль. Хозяева появились уже у десяти смартфонов, десяти планшетов и пяти больших телевизоров. Первой из победителей викторины стала пенсионерка Ольга Комкова, которой достался планшет. Пенсионерка проголосовала на выборах президента РФ еще 15 марта, ответив на простые вопросы о родном городе. Семья Комковых — активные пользователи Интернета, планшет им крайне пригодится. Стать участником викторины «Магнитогорск — стальное сердце Родины» может любой желающий старше 18 лет и имеющий городскую прописку. Нужно пройти в специальные центры проведения викторины до 18:00. Центры расположены вблизи с местами голосования, в образовательных, культурных и спортивных учреждениях. Следующие розыгрыши призов пройдут также в прямом эфире «ТВ-ИН» 17 и 18 марта в 20:00. Златоуст В Златоусте с 15 по 17 марта также проводится викторина «Всей семьей — за Златоуст!» Участники смогут выиграть автомобиль или 1000 других призов. Для этого необходимо получить купон у волонтера с 08:00 до 20:00 15—17 марта. Распространители находятся возле избирательных участков. Правильно ответить на вопросы, сообщить свои контактные данные и отдать купон волонтеру. Важно, что принять участие могут все те, кому уже исполнилось 18 лет. Победителя определят 21 марта, сообщается на официальной странице главы Златоустовского городской округа Максима Пекарского в соцсети «ВКонтакте». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В городах Челябинской области 16 марта подвели итоги викторин, билеты для участия в которых можно было получить на избирательных участках во второй день голосования. Сегодня южноуральцы стали обладателями машин, квартир, телефонов и телевизоров. URA.RU рассказывает, какие еще ценные подарки выиграли жители Челябинской области и как принять участие в викторинах. В Челябинске первые подарки викторины «Всей семьей за Челябинск» распределили 16 марта в прямом эфире в обед. Владелицей квартиры-студии в ЖК «Ярославский» стала Анна Шестакова. Две машины марки Lada Granta достались Валиджону Тахирову и Эльвире Здоровой. Во втором туре викторины «Всей семьей за Челябинск» 16 марта очередная квартира в ЖК «Ярославский» досталась Андрею Прокопцу. Серебристы автомобили марки Lada Granta выиграли инженер-техник Алан Карнаев и Евгения Загитова. Также 16 марта прошел розыгрыш смартфонов, ноутбуков, телевизоров, стиральных машин и холодильников. Итоги викторины подвели в прямом эфире телеканала ОТВ. Завтра, 17 марта, розыгрыш продолжится. Чтобы принять участие в викторине необходимо: В последний день выборов президента РФ, 17 марта, победителей викторины в Челябинске определят с 10:30 до 12:30 и с 19:30 до 21:30 в прямом эфире телеканала ОТВ. 19 марта состоится заключительный розыгрыш с 17:40 до 18:50. В Копейске 16 марта также подвели итоги первого дня викторины «Всей семьей — за Копейск». Обладателями крупной бытовой техники стали 26 человек. Копейчане выиграли в викторине восемь холодильников, девять стиральных машин и девять телевизоров, сообщили в пресс-службе мэрии. Билеты викторины «Всей семьей — за Копейск» можно получить на избирательных участках. Для участия в викторине нужно ответить на три простых вопроса. Розыгрыш призов продолжится 17 марта в эфире местного телеканала. Первые 26 победителей викторины «Магнитогорск — стальное сердце Родины» определились и в Магнитогорске. Главный приз викторины — автомобиль. Хозяева появились уже у десяти смартфонов, десяти планшетов и пяти больших телевизоров. Первой из победителей викторины стала пенсионерка Ольга Комкова, которой достался планшет. Пенсионерка проголосовала на выборах президента РФ еще 15 марта, ответив на простые вопросы о родном городе. Семья Комковых — активные пользователи Интернета, планшет им крайне пригодится. Стать участником викторины «Магнитогорск — стальное сердце Родины» может любой желающий старше 18 лет и имеющий городскую прописку. Нужно пройти в специальные центры проведения викторины до 18:00. Центры расположены вблизи с местами голосования, в образовательных, культурных и спортивных учреждениях. Следующие розыгрыши призов пройдут также в прямом эфире «ТВ-ИН» 17 и 18 марта в 20:00. В Златоусте с 15 по 17 марта также проводится викторина «Всей семьей — за Златоуст!» Участники смогут выиграть автомобиль или 1000 других призов. Для этого необходимо получить купон у волонтера с 08:00 до 20:00 15—17 марта. Распространители находятся возле избирательных участков. Правильно ответить на вопросы, сообщить свои контактные данные и отдать купон волонтеру. Важно, что принять участие могут все те, кому уже исполнилось 18 лет. Победителя определят 21 марта, сообщается на официальной странице главы Златоустовского городской округа Максима Пекарского в соцсети «ВКонтакте».