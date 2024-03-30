На тюменской «трассе смерти» автобус с пассажирами потерял колесо. Фото

30 марта 2024 в 17:20 Размер текста - 17 +

Все пассажиры пересажены в резервный автобус Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU На 197-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск, которая в народе также известна как «трасса смерти», у автобуса отпало колесо. В этот момент в нем было 13 пассажиров, рассказали в УГИБДД по региону. «Предварительно, у пассажирского автобус Higer, следующего рейсом Тюмень — Тобольск, отпало колесо. Автобус съехал на обочину. В автобусе ехали 13 пассажиров», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. По словам представителей ведомства, пострадавших нет. Все пассажиры были пересажены в резервный автобус и отправлены до пункта назначения. Сотрудники госавтоинспекции выясняют обстоятельства инцидента. Фото: telegram-канал «ГИБДД Тюменской области» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На 197-м километре трассы Тюмень — Ханты-Мансийск, которая в народе также известна как «трасса смерти», у автобуса отпало колесо. В этот момент в нем было 13 пассажиров, рассказали в УГИБДД по региону. «Предварительно, у пассажирского автобус Higer, следующего рейсом Тюмень — Тобольск, отпало колесо. Автобус съехал на обочину. В автобусе ехали 13 пассажиров», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. По словам представителей ведомства, пострадавших нет. Все пассажиры были пересажены в резервный автобус и отправлены до пункта назначения. Сотрудники госавтоинспекции выясняют обстоятельства инцидента.