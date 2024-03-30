Минобороны раскрыло количество сдавшихся в плен бойцов ВСУ за неделю

Почти 20 украинских военных сдались в плен за неделю
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В зоне спецоперации за неделю в плен сдались 18 украинских военных. Об этом сообщили в еженедельной сводке Министерства обороны России.
Ранее в оборонном ведомстве сообщали о сдавшихся в плен бойцах ВСУ с начала марта. Тогда за неделю российским военным сдались 24 украинских солдата, пишет RT.
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