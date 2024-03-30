Армия и оружие Минобороны раскрыло количество сдавшихся в плен бойцов ВСУ за неделю Минобороны РФ: за неделю в плен сдались 18 бойцов ВСУ 30 марта 2024 в 17:17 Размер текста - 17 + Почти 20 украинских военных сдались в плен за неделю Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В зоне спецоперации за неделю в плен сдались 18 украинских военных. Об этом сообщили в еженедельной сводке Министерства обороны России. Ранее в оборонном ведомстве сообщали о сдавшихся в плен бойцах ВСУ с начала марта. Тогда за неделю российским военным сдались 24 украинских солдата, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В зоне спецоперации за неделю в плен сдались 18 украинских военных. Об этом сообщили в еженедельной сводке Министерства обороны России. Ранее в оборонном ведомстве сообщали о сдавшихся в плен бойцах ВСУ с начала марта. Тогда за неделю российским военным сдались 24 украинских солдата, пишет RT. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям