Тюменские «моржи» установили рекорд России по шахматам в ледяной воде

30 марта 2024 в 18:22 Размер текста - 17 +

Общее время нахождения в воде составило 10 минут Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Две тюменские команды «моржей» провели игру в шахматы в ледяной воде. В результате они установили рекорд России, передает информационный центр правительства Тюменской области. «Такого не делал никто ни в России, ни в мире», — слова руководителя федерального проекта «Лига дворового спорта России» Егора Южакова передает инфоцентр в telegram-канале. Там отметили, что тюменские «моржи» установили рекорд России по игре в шахматы в ледяной воде. Матч между командами «Моржи» и «Медведи» прошел по правилам блица по пыть минут. Общее время нахождения в воде составило 10 минут. Сообщалось, что Тюмени пройдут соревнования по шахматам в проруби. Как рассказала URA.RU председатель клуба моржей «АквайСпорт» Татьяна Редькина, таких состязаний еще не проводили. Также они подали заявку в Книгу рекордов России, чтобы фиксировать результат. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Две тюменские команды «моржей» провели игру в шахматы в ледяной воде. В результате они установили рекорд России, передает информационный центр правительства Тюменской области. «Такого не делал никто ни в России, ни в мире», — слова руководителя федерального проекта «Лига дворового спорта России» Егора Южакова передает инфоцентр в telegram-канале. Там отметили, что тюменские «моржи» установили рекорд России по игре в шахматы в ледяной воде. Матч между командами «Моржи» и «Медведи» прошел по правилам блица по пыть минут. Общее время нахождения в воде составило 10 минут. Сообщалось, что Тюмени пройдут соревнования по шахматам в проруби. Как рассказала URA.RU председатель клуба моржей «АквайСпорт» Татьяна Редькина, таких состязаний еще не проводили. Также они подали заявку в Книгу рекордов России, чтобы фиксировать результат.