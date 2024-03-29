29 марта 2024

Тюменские «моржи» установили рекорд России по шахматам в ледяной воде

© Служба новостей «URA.RU»
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Снег, зима. Московская область, Белкин , снег, холод, зима, моржи, морж, прорубь
Общее время нахождения в воде составило 10 минут Фото:

Две тюменские команды «моржей» провели игру в шахматы в ледяной воде. В результате они установили рекорд России, передает информационный центр правительства Тюменской области.

«Такого не делал никто ни в России, ни в мире», — слова руководителя федерального проекта «Лига дворового спорта России» Егора Южакова передает инфоцентр в telegram-канале. Там отметили, что тюменские «моржи» установили рекорд России по игре в шахматы в ледяной воде.

Матч между командами «Моржи» и «Медведи» прошел по правилам блица по пыть минут. Общее время нахождения в воде составило 10 минут.

Сообщалось, что Тюмени пройдут соревнования по шахматам в проруби. Как рассказала URA.RU председатель клуба моржей «АквайСпорт» Татьяна Редькина, таких состязаний еще не проводили. Также они подали заявку в Книгу рекордов России, чтобы фиксировать результат.

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Две тюменские команды «моржей» провели игру в шахматы в ледяной воде. В результате они установили рекорд России, передает информационный центр правительства Тюменской области. «Такого не делал никто ни в России, ни в мире», — слова руководителя федерального проекта «Лига дворового спорта России» Егора Южакова передает инфоцентр в telegram-канале. Там отметили, что тюменские «моржи» установили рекорд России по игре в шахматы в ледяной воде. Матч между командами «Моржи» и «Медведи» прошел по правилам блица по пыть минут. Общее время нахождения в воде составило 10 минут. Сообщалось, что Тюмени пройдут соревнования по шахматам в проруби. Как рассказала URA.RU председатель клуба моржей «АквайСпорт» Татьяна Редькина, таких состязаний еще не проводили. Также они подали заявку в Книгу рекордов России, чтобы фиксировать результат.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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