«РВ»: ВСУ показательно уничтожили российские робоплатформы под Авдеевкой. Видео

30 марта 2024 в 18:49 Размер текста - 17 +

ВСУ атаковали робоплатформы ВС России беспилотником, заявили военкоры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ опубликовали видео, на котором уничтожают роботизированные платформы российской армии под Авдеевкой. Кадрами поделились российские военкоры. «Враг показал нанесение ударов по нашим роботизированным платформам под Авдеевкой», — написали военкоры. Видео опубликовано в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». На кадрах видно, как беспилотник ВСУ летает над двумя платформами, оснащенными гранатометами АГС-17 «Пламя», сбрасывая на них гранаты. При этом БПЛА нанес по несколько ударов каждому из роботизированных комплексов несмотря на то, что они уже были уничтожены. Военкоры предположили, что сами платформы уже отстреляли свой боезапас. URA.RU направило запрос в Минобороны России для уточнения информации. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ опубликовали видео, на котором уничтожают роботизированные платформы российской армии под Авдеевкой. Кадрами поделились российские военкоры. «Враг показал нанесение ударов по нашим роботизированным платформам под Авдеевкой», — написали военкоры. Видео опубликовано в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». На кадрах видно, как беспилотник ВСУ летает над двумя платформами, оснащенными гранатометами АГС-17 «Пламя», сбрасывая на них гранаты. При этом БПЛА нанес по несколько ударов каждому из роботизированных комплексов несмотря на то, что они уже были уничтожены. Военкоры предположили, что сами платформы уже отстреляли свой боезапас. URA.RU направило запрос в Минобороны России для уточнения информации. Ответ ожидается.