В Кургане у нового автобуса отпало колесо после некачественного ремонта. Фото

30 марта 2024 в 19:16 Размер текста - 17 +

У автобуса отпало заднее колесо (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане у нового автобуса отвалилось заднее колесо после некачественного ремонта бракованными запчастями. Об этом сообщили в telegram-канале «Курганский транспорт». «Автобус ПАЗ-320435-04 „Vector Next“, принадлежащий ООО „Кургангортранс“, следовал с пассажирами по маршруту 74 „ОАО ‚Синтез‘ — 1 микрорайон“. Автобусу недавно был проведен ремонт заднего левого колеса, были поставлены новые шпильки и гайки. В ходе проверки причин ДТП установлено, что партия шпилек бракована», — сообщили в telegram-канале. По информации канала, партия запчастей изъята из оборота. Также сообщается, что техническое обслуживание автобусов взято на особый контроль. Сообщалось, что в Кургане у маршрутного автобуса №319 отпало заднее колесо во время передвижения по Чеховскому мосту. Оно отлетело во встречный автомобиль. Колесо отпало из-за бракованных запчастей «Курганский транспорт», Telegram Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане у нового автобуса отвалилось заднее колесо после некачественного ремонта бракованными запчастями. Об этом сообщили в telegram-канале «Курганский транспорт». «Автобус ПАЗ-320435-04 „Vector Next“, принадлежащий ООО „Кургангортранс“, следовал с пассажирами по маршруту 74 „ОАО ‚Синтез‘ — 1 микрорайон“. Автобусу недавно был проведен ремонт заднего левого колеса, были поставлены новые шпильки и гайки. В ходе проверки причин ДТП установлено, что партия шпилек бракована», — сообщили в telegram-канале. По информации канала, партия запчастей изъята из оборота. Также сообщается, что техническое обслуживание автобусов взято на особый контроль. Сообщалось, что в Кургане у маршрутного автобуса №319 отпало заднее колесо во время передвижения по Чеховскому мосту. Оно отлетело во встречный автомобиль.