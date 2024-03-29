29 марта 2024

В Кургане у нового автобуса отпало колесо после некачественного ремонта. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, транспорт, автобус, общественный транспорт, кавз
У автобуса отпало заднее колесо (архивное фото) Фото:

В Кургане у нового автобуса отвалилось заднее колесо после некачественного ремонта бракованными запчастями. Об этом сообщили в telegram-канале «Курганский транспорт».

«Автобус ПАЗ-320435-04 „Vector Next“, принадлежащий ООО „Кургангортранс“, следовал с пассажирами по маршруту 74 „ОАО ‚Синтез‘ — 1 микрорайон“. Автобусу недавно был проведен ремонт заднего левого колеса, были поставлены новые шпильки и гайки. В ходе проверки причин ДТП установлено, что партия шпилек бракована», — сообщили в telegram-канале.

По информации канала, партия запчастей изъята из оборота. Также сообщается, что техническое обслуживание автобусов взято на особый контроль.

Сообщалось, что в Кургане у маршрутного автобуса №319 отпало заднее колесо во время передвижения по Чеховскому мосту. Оно отлетело во встречный автомобиль.

Колесо отпало из-за бракованных запчастей
Колесо отпало из-за бракованных запчастей

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В Кургане у нового автобуса отвалилось заднее колесо после некачественного ремонта бракованными запчастями. Об этом сообщили в telegram-канале «Курганский транспорт». «Автобус ПАЗ-320435-04 „Vector Next“, принадлежащий ООО „Кургангортранс“, следовал с пассажирами по маршруту 74 „ОАО ‚Синтез‘ — 1 микрорайон“. Автобусу недавно был проведен ремонт заднего левого колеса, были поставлены новые шпильки и гайки. В ходе проверки причин ДТП установлено, что партия шпилек бракована», — сообщили в telegram-канале. По информации канала, партия запчастей изъята из оборота. Также сообщается, что техническое обслуживание автобусов взято на особый контроль. Сообщалось, что в Кургане у маршрутного автобуса №319 отпало заднее колесо во время передвижения по Чеховскому мосту. Оно отлетело во встречный автомобиль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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