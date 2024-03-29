В Кургане у нового автобуса отвалилось заднее колесо после некачественного ремонта бракованными запчастями. Об этом сообщили в telegram-канале «Курганский транспорт».
«Автобус ПАЗ-320435-04 „Vector Next“, принадлежащий ООО „Кургангортранс“, следовал с пассажирами по маршруту 74 „ОАО ‚Синтез‘ — 1 микрорайон“. Автобусу недавно был проведен ремонт заднего левого колеса, были поставлены новые шпильки и гайки. В ходе проверки причин ДТП установлено, что партия шпилек бракована», — сообщили в telegram-канале.
По информации канала, партия запчастей изъята из оборота. Также сообщается, что техническое обслуживание автобусов взято на особый контроль.
Сообщалось, что в Кургане у маршрутного автобуса №319 отпало заднее колесо во время передвижения по Чеховскому мосту. Оно отлетело во встречный автомобиль.
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В Кургане у нового автобуса отвалилось заднее колесо после некачественного ремонта бракованными запчастями. Об этом сообщили в telegram-канале «Курганский транспорт». «Автобус ПАЗ-320435-04 „Vector Next“, принадлежащий ООО „Кургангортранс“, следовал с пассажирами по маршруту 74 „ОАО ‚Синтез‘ — 1 микрорайон“. Автобусу недавно был проведен ремонт заднего левого колеса, были поставлены новые шпильки и гайки. В ходе проверки причин ДТП установлено, что партия шпилек бракована», — сообщили в telegram-канале. По информации канала, партия запчастей изъята из оборота. Также сообщается, что техническое обслуживание автобусов взято на особый контроль. Сообщалось, что в Кургане у маршрутного автобуса №319 отпало заднее колесо во время передвижения по Чеховскому мосту. Оно отлетело во встречный автомобиль.