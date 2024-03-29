Курганский фотограф, погибший в горах Коми, сделал последние фото перед смертью

Фотограф погиб в горах Коми (архивное фото)
Курганский фотограф Сергей Пашнов, который погиб в горах Коми из-за снежной лавины, успел сделать фотографии перед смертью. Фото опубликовал Алексей Дьяченко.
«Последние фотографии Сергея Пашнова, сделанные за несколько секунд до гибели. Все фото с похода, они не обработаны и не отредактированы», — написал Дьяченко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
О том, что Сергей Пашнов пропал, стало известно 23 марта. В районе Мужичьего перевала в Коми сошла лавина, которая накрыла двух человек, в том числе Пашнова. Позже сын Сергея Дмитрий сообщил, что нашли тело его отца.
Фото, сделанное за несколько минут до гибели Сергея Пашнова
Последнее фото Сергея Пашнова
Сергей Пашнов погиб из-за сошедшей лавины
Тело Пашнова нашли в районе Мужичьего перевала в Коми
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