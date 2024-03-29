29 марта 2024

Курганский фотограф, погибший в горах Коми, сделал последние фото перед смертью

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Природа Алтая. Алтай, лето, альпинизм, природа, ледник, горы, алтай
Фотограф погиб в горах Коми (архивное фото) Фото:

Курганский фотограф Сергей Пашнов, который погиб в горах Коми из-за снежной лавины, успел сделать фотографии перед смертью. Фото опубликовал Алексей Дьяченко.

«Последние фотографии Сергея Пашнова, сделанные за несколько секунд до гибели. Все фото с похода, они не обработаны и не отредактированы», — написал Дьяченко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

О том, что Сергей Пашнов пропал, стало известно 23 марта. В районе Мужичьего перевала в Коми сошла лавина, которая накрыла двух человек, в том числе Пашнова. Позже сын Сергея Дмитрий сообщил, что нашли тело его отца.

Фото, сделанное за несколько минут до гибели Сергея Пашнова
Фото, сделанное за несколько минут до гибели Сергея Пашнова
Последнее фото Сергея Пашнова
Последнее фото Сергея Пашнова
Сергей Пашнов погиб из-за сошедшей лавины
Сергей Пашнов погиб из-за сошедшей лавины
Тело Пашнова нашли в районе Мужичьего перевала в Коми
Тело Пашнова нашли в районе Мужичьего перевала в Коми

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курганский фотограф Сергей Пашнов, который погиб в горах Коми из-за снежной лавины, успел сделать фотографии перед смертью. Фото опубликовал Алексей Дьяченко. «Последние фотографии Сергея Пашнова, сделанные за несколько секунд до гибели. Все фото с похода, они не обработаны и не отредактированы», — написал Дьяченко на своей странице в соцсети «ВКонтакте». О том, что Сергей Пашнов пропал, стало известно 23 марта. В районе Мужичьего перевала в Коми сошла лавина, которая накрыла двух человек, в том числе Пашнова. Позже сын Сергея Дмитрий сообщил, что нашли тело его отца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...