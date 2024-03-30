Малолетнего мигранта и его мать выдворили из страны за оскорбление губернатора. Видео

30 марта 2024 в 19:32 Размер текста - 17 +

Хинштейн отметил, что мигрант, оскорбивший самарского губернатора, находился в РФ незаконно Фото: Владимир Андреев © URA.RU Подростка мигранта, который оскорблял самарского губернатора Дмитрия Азарова, депортировали из РФ вместе с матерью. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн. «Выяснилось, что малолетний мигрант, угрожавший самарскому губернатору, находится на территории РФ незаконно. Его вместе с матерью выдворили из страны», — сообщил Хинштейн. Информацию об этом он разместил в своем telegram-канале. Малолетний мигрант разместил в сети видео, в котором он со своим братом оскорбил губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, и заявил о своей безнаказанности. В отношении них было возбуждено уголовное дело по ст. 319 УК РФ. Оно было прекращено в связи с тем, что иностранцы не достигли 16-летнего возраста. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подростка мигранта, который оскорблял самарского губернатора Дмитрия Азарова, депортировали из РФ вместе с матерью. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн. «Выяснилось, что малолетний мигрант, угрожавший самарскому губернатору, находится на территории РФ незаконно. Его вместе с матерью выдворили из страны», — сообщил Хинштейн. Информацию об этом он разместил в своем telegram-канале. Малолетний мигрант разместил в сети видео, в котором он со своим братом оскорбил губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, и заявил о своей безнаказанности. В отношении них было возбуждено уголовное дело по ст. 319 УК РФ. Оно было прекращено в связи с тем, что иностранцы не достигли 16-летнего возраста.