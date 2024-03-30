Малолетнего мигранта и его мать выдворили из страны за оскорбление губернатора. Видео

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Презентация в ТАСС книги "Владимир Путин" из серии "Собиратели Земли русской". Москва, хинштейн александр
Хинштейн отметил, что мигрант, оскорбивший самарского губернатора, находился в РФ незаконно Фото:

Подростка мигранта, который оскорблял самарского губернатора Дмитрия Азарова, депортировали из РФ вместе с матерью. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«Выяснилось, что малолетний мигрант, угрожавший самарскому губернатору, находится на территории РФ незаконно. Его вместе с матерью выдворили из страны», — сообщил Хинштейн. Информацию об этом он разместил в своем telegram-канале.

Малолетний мигрант разместил в сети видео, в котором он со своим братом оскорбил губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, и заявил о своей безнаказанности. В отношении них было возбуждено уголовное дело по ст. 319 УК РФ. Оно было прекращено в связи с тем, что иностранцы не достигли 16-летнего возраста.

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Подростка мигранта, который оскорблял самарского губернатора Дмитрия Азарова, депортировали из РФ вместе с матерью. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн. «Выяснилось, что малолетний мигрант, угрожавший самарскому губернатору, находится на территории РФ незаконно. Его вместе с матерью выдворили из страны», — сообщил Хинштейн. Информацию об этом он разместил в своем telegram-канале. Малолетний мигрант разместил в сети видео, в котором он со своим братом оскорбил губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, и заявил о своей безнаказанности. В отношении них было возбуждено уголовное дело по ст. 319 УК РФ. Оно было прекращено в связи с тем, что иностранцы не достигли 16-летнего возраста.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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