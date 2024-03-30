Следствие установило личности 134 погибших в «Крокусе»

Следствие продолжает экспертизы для выяснения личностей погибших при теракте в «Крокусе»
новость из сюжетаТеракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»
Следственный комитет России установил личности 134 погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Об этом сообщили в Информационном центре российского Следкома.
«На данный момент следствию удалось установить личности 134 погибших в результате теракта», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале. Уточняется, что продолжаются генетические экспертизы для выяснения личности других жертв.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.