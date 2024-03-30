Следствие установило личности 134 погибших в «Крокусе»

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Обстановка у Крокус Сити Холла. 27 марта 2024. Москва, крокус сити холл
Следствие продолжает экспертизы для выяснения личностей погибших при теракте в «Крокусе» Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Следственный комитет России установил личности 134 погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Об этом сообщили в Информационном центре российского Следкома.

«На данный момент следствию удалось установить личности 134 погибших в результате теракта», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале. Уточняется, что продолжаются генетические экспертизы для выяснения личности других жертв.

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Следственный комитет России установил личности 134 погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Об этом сообщили в Информационном центре российского Следкома. «На данный момент следствию удалось установить личности 134 погибших в результате теракта», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале. Уточняется, что продолжаются генетические экспертизы для выяснения личности других жертв.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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