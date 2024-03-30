Следствие установило личности 134 погибших в «Крокусе»

30 марта 2024 в 20:06 Размер текста - 17 +

Следствие продолжает экспертизы для выяснения личностей погибших при теракте в «Крокусе» Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Следственный комитет России установил личности 134 погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Об этом сообщили в Информационном центре российского Следкома. «На данный момент следствию удалось установить личности 134 погибших в результате теракта», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале. Уточняется, что продолжаются генетические экспертизы для выяснения личности других жертв. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следственный комитет России установил личности 134 погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» 22 марта. Об этом сообщили в Информационном центре российского Следкома. «На данный момент следствию удалось установить личности 134 погибших в результате теракта», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале. Уточняется, что продолжаются генетические экспертизы для выяснения личности других жертв.