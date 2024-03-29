29 марта 2024

В Ноябрьске встретили детей из Белгородской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Взлет и посадка самолетов в аэропорту "Кольцово". Екатеринбург, посадка самолета, самолет
Группу детей из Белгородской области встретили в Ноябрьске Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

В Ноябрьск (ЯНАО) прилетела группа детей из Белгородской области, которая подвергается обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). О прибытии гостей сообщили власти города в соцсети.

«Первые минуты на ямальской земле. Вот так тепло встречает детей из Белгородской области Ноябрьск», — сообщается в telegram-канале городской мэрии.

Для детей провели экскурсию и рассказали историю города. Гостей разместят в центре духовно-нравственного воспитания. Их ждет насыщенная культурная программа. Власти Ноябрьска пообещали обеспечить белгородским детям образовательный процесс и успешное завершение учебного года.

Салехард, Ноябрьск и Лабытнанги примут 330 детей из приграничных населенных пунктов Белгородской области. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов принял ранее соответствующее решение, а также поручил обеспечить гостей всем необходимым.

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В Ноябрьск (ЯНАО) прилетела группа детей из Белгородской области, которая подвергается обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). О прибытии гостей сообщили власти города в соцсети. «Первые минуты на ямальской земле. Вот так тепло встречает детей из Белгородской области Ноябрьск», — сообщается в telegram-канале городской мэрии. Для детей провели экскурсию и рассказали историю города. Гостей разместят в центре духовно-нравственного воспитания. Их ждет насыщенная культурная программа. Власти Ноябрьска пообещали обеспечить белгородским детям образовательный процесс и успешное завершение учебного года. Салехард, Ноябрьск и Лабытнанги примут 330 детей из приграничных населенных пунктов Белгородской области. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов принял ранее соответствующее решение, а также поручил обеспечить гостей всем необходимым.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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