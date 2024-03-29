В Ноябрьске встретили детей из Белгородской области

30 марта 2024 в 22:38 Размер текста - 17 +

Группу детей из Белгородской области встретили в Ноябрьске Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область В Ноябрьск (ЯНАО) прилетела группа детей из Белгородской области, которая подвергается обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). О прибытии гостей сообщили власти города в соцсети. «Первые минуты на ямальской земле. Вот так тепло встречает детей из Белгородской области Ноябрьск», — сообщается в telegram-канале городской мэрии. Для детей провели экскурсию и рассказали историю города. Гостей разместят в центре духовно-нравственного воспитания. Их ждет насыщенная культурная программа. Власти Ноябрьска пообещали обеспечить белгородским детям образовательный процесс и успешное завершение учебного года. Салехард, Ноябрьск и Лабытнанги примут 330 детей из приграничных населенных пунктов Белгородской области. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов принял ранее соответствующее решение, а также поручил обеспечить гостей всем необходимым. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ноябрьск (ЯНАО) прилетела группа детей из Белгородской области, которая подвергается обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). О прибытии гостей сообщили власти города в соцсети. «Первые минуты на ямальской земле. Вот так тепло встречает детей из Белгородской области Ноябрьск», — сообщается в telegram-канале городской мэрии. Для детей провели экскурсию и рассказали историю города. Гостей разместят в центре духовно-нравственного воспитания. Их ждет насыщенная культурная программа. Власти Ноябрьска пообещали обеспечить белгородским детям образовательный процесс и успешное завершение учебного года. Салехард, Ноябрьск и Лабытнанги примут 330 детей из приграничных населенных пунктов Белгородской области. Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов принял ранее соответствующее решение, а также поручил обеспечить гостей всем необходимым.