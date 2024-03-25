В ЯНАО привезут детей из приграничных районов Белгородской области. Видео

Салехард, Ноябрьск и Лабытнанги примут 330 детей из Белгородской области

26 марта 2024 в 15:03 Размер текста - 17 +

Более трехсот детей приедут на Ямал из Белгородской области Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область Салехард, Ноябрьск и Лабытнанги примут 330 детей из приграничных населенных пунктов Белгородской области, которые подвергаются обстрелам со стороны Украины. Об этом заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. «Вместе с главой Белгородской области решили принять детей, школьников в наши города. Примем чуть более 300 детей и организуем учебный процесс, чтобы ребята завершили учебный год и находились в безопасности под нашим чутким вниманием», — приводят слова Артюхова официальные каналы правительства ЯНАО. Дети будут размещены на площадках Ямальского многопрофильного колледжа, санаторно-лесной школы в Салехарде и ЯМК в Лабытнанги. В Ноябрьске ребят примет центр духовно-нравственного воспитания. Для школьников организуют досуг и медицинскую помощь, если она потребуется. Губернатор Артюхов также поручил обеспечить детей теплой одеждой и максимальной заботой. «Сейчас в Белгороде уже настоящая весна, поэтому нужно проследить, чтобы ребята не заболели, обеспечить теплой одеждой. Важно окружить детей заботой и, несмотря на то, что на улице холодно, мы должны показать, что Ямал встречает очень тепло», — подчеркнул глава округа. Из-за регулярных обстрелов приграничных районов Белгородской области со стороны Украины губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что девять тысяч детей будут вывезены из региона. Ребят из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа, Грайворонского района направят в Пензу, Тамбов, Калугу и Ставрополь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Салехард, Ноябрьск и Лабытнанги примут 330 детей из приграничных населенных пунктов Белгородской области, которые подвергаются обстрелам со стороны Украины. Об этом заявил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. «Вместе с главой Белгородской области решили принять детей, школьников в наши города. Примем чуть более 300 детей и организуем учебный процесс, чтобы ребята завершили учебный год и находились в безопасности под нашим чутким вниманием», — приводят слова Артюхова официальные каналы правительства ЯНАО. Дети будут размещены на площадках Ямальского многопрофильного колледжа, санаторно-лесной школы в Салехарде и ЯМК в Лабытнанги. В Ноябрьске ребят примет центр духовно-нравственного воспитания. Для школьников организуют досуг и медицинскую помощь, если она потребуется. Губернатор Артюхов также поручил обеспечить детей теплой одеждой и максимальной заботой. «Сейчас в Белгороде уже настоящая весна, поэтому нужно проследить, чтобы ребята не заболели, обеспечить теплой одеждой. Важно окружить детей заботой и, несмотря на то, что на улице холодно, мы должны показать, что Ямал встречает очень тепло», — подчеркнул глава округа. Из-за регулярных обстрелов приграничных районов Белгородской области со стороны Украины губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что девять тысяч детей будут вывезены из региона. Ребят из Белгорода, Белгородского района, Шебекинского округа, Грайворонского района направят в Пензу, Тамбов, Калугу и Ставрополь.