Белгородские дети поделились эмоциями от гостеприимства ЯНАО

Дети из Белгородской области, обстреливаемой со стороны Украины, прибыли в Салехард (ЯНАО). При заселении каждого ребенка ждали подарки. Гости оказались в восторге от сюрпризов и назвали Ямал лучшим местом. Эмоции детей передали власти Салехарда в соцсети.
«Подарки на кроватях мы сперва даже не заметили. Нам подарили кружки, колонку, брелки, провод для зарядки телефона и поясную сумочку. Она такая клевая! Это лучшее место. Так светло и уютно. И люди тут добрые. Нам все нравится», — поделились белгородские дети. Их слова передают власти Салехарда в своем telegram-канале.
В столицу ЯНАО сегодня прибыло 211 детей из Белгородской области. Гостей разместили на площадках Ямальского многопрофильного колледжа и санаторно-лесной школы. При размещении учитывались пожелания детей, а завтра их ждет экскурсия по городу и насыщенная досуговая программа.
Группу белгородских детей также встретили в Ноябрьске. Там их разместили в центре духовно-нравственного воспитания. Власти Ноябрьска пообещали обеспечить гостям образовательный процесс и успешное завершение учебного года.
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Дети из Белгородской области, обстреливаемой со стороны Украины, прибыли в Салехард (ЯНАО). При заселении каждого ребенка ждали подарки. Гости оказались в восторге от сюрпризов и назвали Ямал лучшим местом. Эмоции детей передали власти Салехарда в соцсети. «Подарки на кроватях мы сперва даже не заметили. Нам подарили кружки, колонку, брелки, провод для зарядки телефона и поясную сумочку. Она такая клевая! Это лучшее место. Так светло и уютно. И люди тут добрые. Нам все нравится», — поделились белгородские дети. Их слова передают власти Салехарда в своем telegram-канале. В столицу ЯНАО сегодня прибыло 211 детей из Белгородской области. Гостей разместили на площадках Ямальского многопрофильного колледжа и санаторно-лесной школы. При размещении учитывались пожелания детей, а завтра их ждет экскурсия по городу и насыщенная досуговая программа. Группу белгородских детей также встретили в Ноябрьске. Там их разместили в центре духовно-нравственного воспитания. Власти Ноябрьска пообещали обеспечить гостям образовательный процесс и успешное завершение учебного года.