29 марта 2024

Белгородские дети поделились эмоциями от гостеприимства ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганская область на выставке "Россия" на ВДНХ. Москва, ребенок, занятие, рисунок
Каждого ребенка при заселении ждали подарки и сюрпризы Фото:
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ВСУ обстреливают Белгородскую область

Дети из Белгородской области, обстреливаемой со стороны Украины, прибыли в Салехард (ЯНАО). При заселении каждого ребенка ждали подарки. Гости оказались в восторге от сюрпризов и назвали Ямал лучшим местом. Эмоции детей передали власти Салехарда в соцсети.

«Подарки на кроватях мы сперва даже не заметили. Нам подарили кружки, колонку, брелки, провод для зарядки телефона и поясную сумочку. Она такая клевая! Это лучшее место. Так светло и уютно. И люди тут добрые. Нам все нравится», — поделились белгородские дети. Их слова передают власти Салехарда в своем telegram-канале.

В столицу ЯНАО сегодня прибыло 211 детей из Белгородской области. Гостей разместили на площадках Ямальского многопрофильного колледжа и санаторно-лесной школы. При размещении учитывались пожелания детей, а завтра их ждет экскурсия по городу и насыщенная досуговая программа.

Группу белгородских детей также встретили в Ноябрьске. Там их разместили в центре духовно-нравственного воспитания. Власти Ноябрьска пообещали обеспечить гостям образовательный процесс и успешное завершение учебного года.

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Дети из Белгородской области, обстреливаемой со стороны Украины, прибыли в Салехард (ЯНАО). При заселении каждого ребенка ждали подарки. Гости оказались в восторге от сюрпризов и назвали Ямал лучшим местом. Эмоции детей передали власти Салехарда в соцсети. «Подарки на кроватях мы сперва даже не заметили. Нам подарили кружки, колонку, брелки, провод для зарядки телефона и поясную сумочку. Она такая клевая! Это лучшее место. Так светло и уютно. И люди тут добрые. Нам все нравится», — поделились белгородские дети. Их слова передают власти Салехарда в своем telegram-канале. В столицу ЯНАО сегодня прибыло 211 детей из Белгородской области. Гостей разместили на площадках Ямальского многопрофильного колледжа и санаторно-лесной школы. При размещении учитывались пожелания детей, а завтра их ждет экскурсия по городу и насыщенная досуговая программа. Группу белгородских детей также встретили в Ноябрьске. Там их разместили в центре духовно-нравственного воспитания. Власти Ноябрьска пообещали обеспечить гостям образовательный процесс и успешное завершение учебного года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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