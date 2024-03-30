Российские военнослужащие при помощи беспилотника уничтожили еще один американский танк Abrams на авдеевском направлении, передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Это уже не первый случай ликвидации этой машины в зоне проведения спецоперации.
«Удар „Ланцета“ (российского беспилотника — прим. URA.RU) пришелся в башню M1A1SA Abrams в районе села Соловьево. Перед атакой дрон проводил маневр уклонения от вражеского огня», — написано в мессенджере, где также выложено видео в качестве доказательства.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием по теме публикации в Минобороны РФ. Ответ ожидается.
«Ланцет» считается одной из главных угроз для ВСУ. Российские дроны от концерна «Калашников» проявили высокую боевую эффективность в ходе спецоперации на Украине. Бывший сотрудник Конгресса США, геополитический аналитик Брэндон Вейхерт отмечал, что танки Abrams, переданные Киеву, являются устаревшими и уязвимыми для беспилотников. По мнению американских журналистов, Украина стала кладбищем для американских танков, пишет «Национальная служба новостей». Ранее «Ланцет» уничтожил еще один Abrams в районе Бердычей.
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