«РВ»: ВС РФ дроном уничтожили американский Abrams под Авдеевкой. Видео

31 марта 2024 в 01:52 Размер текста - 17 +

На Украине ВС РФ был сбит очередной Abrams Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военнослужащие при помощи беспилотника уничтожили еще один американский танк Abrams на авдеевском направлении, передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Это уже не первый случай ликвидации этой машины в зоне проведения спецоперации. «Удар „Ланцета“ (российского беспилотника — прим. URA.RU) пришелся в башню M1A1SA Abrams в районе села Соловьево. Перед атакой дрон проводил маневр уклонения от вражеского огня», — написано в мессенджере, где также выложено видео в качестве доказательства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием по теме публикации в Минобороны РФ. Ответ ожидается. «Ланцет» считается одной из главных угроз для ВСУ. Российские дроны от концерна «Калашников» проявили высокую боевую эффективность в ходе спецоперации на Украине. Бывший сотрудник Конгресса США, геополитический аналитик Брэндон Вейхерт отмечал, что танки Abrams, переданные Киеву, являются устаревшими и уязвимыми для беспилотников. По мнению американских журналистов, Украина стала кладбищем для американских танков, пишет «Национальная служба новостей». Ранее «Ланцет» уничтожил еще один Abrams в районе Бердычей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военнослужащие при помощи беспилотника уничтожили еще один американский танк Abrams на авдеевском направлении, передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Это уже не первый случай ликвидации этой машины в зоне проведения спецоперации. «Удар „Ланцета“ (российского беспилотника — прим. URA.RU) пришелся в башню M1A1SA Abrams в районе села Соловьево. Перед атакой дрон проводил маневр уклонения от вражеского огня», — написано в мессенджере, где также выложено видео в качестве доказательства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием по теме публикации в Минобороны РФ. Ответ ожидается. «Ланцет» считается одной из главных угроз для ВСУ. Российские дроны от концерна «Калашников» проявили высокую боевую эффективность в ходе спецоперации на Украине. Бывший сотрудник Конгресса США, геополитический аналитик Брэндон Вейхерт отмечал, что танки Abrams, переданные Киеву, являются устаревшими и уязвимыми для беспилотников. По мнению американских журналистов, Украина стала кладбищем для американских танков, пишет «Национальная служба новостей». Ранее «Ланцет» уничтожил еще один Abrams в районе Бердычей.