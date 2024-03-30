30 марта 2024

«РВ»: ВС РФ дроном уничтожили американский Abrams под Авдеевкой. Видео

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На Украине ВС РФ был сбит очередной Abrams
На Украине ВС РФ был сбит очередной Abrams Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военнослужащие при помощи беспилотника уничтожили еще один американский танк Abrams на авдеевском направлении, передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Это уже не первый случай ликвидации этой машины в зоне проведения спецоперации.

«Удар „Ланцета“ (российского беспилотника — прим. URA.RU) пришелся в башню M1A1SA Abrams в районе села Соловьево. Перед атакой дрон проводил маневр уклонения от вражеского огня», — написано в мессенджере, где также выложено видео в качестве доказательства.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием по теме публикации в Минобороны РФ. Ответ ожидается.

«Ланцет» считается одной из главных угроз для ВСУ. Российские дроны от концерна «Калашников» проявили высокую боевую эффективность в ходе спецоперации на Украине. Бывший сотрудник Конгресса США, геополитический аналитик Брэндон Вейхерт отмечал, что танки Abrams, переданные Киеву, являются устаревшими и уязвимыми для беспилотников. По мнению американских журналистов, Украина стала кладбищем для американских танков, пишет «Национальная служба новостей». Ранее «Ланцет» уничтожил еще один Abrams в районе Бердычей.

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Российские военнослужащие при помощи беспилотника уничтожили еще один американский танк Abrams на авдеевском направлении, передает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Это уже не первый случай ликвидации этой машины в зоне проведения спецоперации. «Удар „Ланцета“ (российского беспилотника — прим. URA.RU) пришелся в башню M1A1SA Abrams в районе села Соловьево. Перед атакой дрон проводил маневр уклонения от вражеского огня», — написано в мессенджере, где также выложено видео в качестве доказательства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием по теме публикации в Минобороны РФ. Ответ ожидается. «Ланцет» считается одной из главных угроз для ВСУ. Российские дроны от концерна «Калашников» проявили высокую боевую эффективность в ходе спецоперации на Украине. Бывший сотрудник Конгресса США, геополитический аналитик Брэндон Вейхерт отмечал, что танки Abrams, переданные Киеву, являются устаревшими и уязвимыми для беспилотников. По мнению американских журналистов, Украина стала кладбищем для американских танков, пишет «Национальная служба новостей». Ранее «Ланцет» уничтожил еще один Abrams в районе Бердычей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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