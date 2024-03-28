Российский БПЛА «Ланцет» уничтожил американский танк Abrams. Это уже не первый случай ликвидации данной машины.
«Ланцетом» уничтожен предположительно еще один американский танк Abrams», — сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Орловский губернатор Андрей Клычков в интервью РИА Новости подтвердил информацию об уничтожении танка. Согласно его словам, Abrams был уничтожен в районе Бердычей с помощью бригады спецназначения, которая регулярно получает поддержку от Орловской области.
«Ланцет» был назван одной из главных угроз для ВСУ. Беспилотники от концерна «Калашников» проявили высокую эффективность в ходе специальной военной операции. Бывший сотрудник Конгресса и геополитический аналитик Брэндон Вейхерт отметил, что танки Abrams, полученные Киевом от США, являются устаревшими и уязвимыми перед беспилотниками. По сообщению американских СМИ, Украина стала кладбищем для американских танков, передает «Национальная служба новостей».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.