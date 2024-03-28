ВС РФ уничтожили «Ланцетом» американский танк Abrams. Видео

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На Украине ВС РФ уничтожили очередной Abrams Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российский БПЛА «Ланцет» уничтожил американский танк Abrams. Это уже не первый случай ликвидации данной машины.

«Ланцетом» уничтожен предположительно еще один американский танк Abrams», — сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Орловский губернатор Андрей Клычков в интервью РИА Новости подтвердил информацию об уничтожении танка. Согласно его словам, Abrams был уничтожен в районе Бердычей с помощью бригады спецназначения, которая регулярно получает поддержку от Орловской области.

«Ланцет» был назван одной из главных угроз для ВСУ. Беспилотники от концерна «Калашников» проявили высокую эффективность в ходе специальной военной операции. Бывший сотрудник Конгресса и геополитический аналитик Брэндон Вейхерт отметил, что танки Abrams, полученные Киевом от США, являются устаревшими и уязвимыми перед беспилотниками. По сообщению американских СМИ, Украина стала кладбищем для американских танков, передает «Национальная служба новостей».

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Российский БПЛА «Ланцет» уничтожил американский танк Abrams. Это уже не первый случай ликвидации данной машины. «Ланцетом» уничтожен предположительно еще один американский танк Abrams», — сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Орловский губернатор Андрей Клычков в интервью РИА Новости подтвердил информацию об уничтожении танка. Согласно его словам, Abrams был уничтожен в районе Бердычей с помощью бригады спецназначения, которая регулярно получает поддержку от Орловской области. «Ланцет» был назван одной из главных угроз для ВСУ. Беспилотники от концерна «Калашников» проявили высокую эффективность в ходе специальной военной операции. Бывший сотрудник Конгресса и геополитический аналитик Брэндон Вейхерт отметил, что танки Abrams, полученные Киевом от США, являются устаревшими и уязвимыми перед беспилотниками. По сообщению американских СМИ, Украина стала кладбищем для американских танков, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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