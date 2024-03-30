30 марта 2024

МВД объявило в розыск активистку, оправдывающую убийство военкора Татарского

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Пресс-конференция по профилактике кибермошенничества. Пермь, подполковник мвд
Данные Мисик появились в базе розыска МВД РФ Фото:
новость из сюжета
При взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский

Активистка Ольга Мисик, которая обвиняется в оправдании терроризма из-за высказываний о смерти военкора Владлена Татарского, объявлена в розыск. Ее данные числятся в соответствующей базе МВД России.

«Мисик Ольга Валерьевна. Разыскивается по статье УК», — передает ТАСС данные базы розыска МВД России. По каким статьям разыскивается активистка, не уточняется.

По данным ТАСС активистку 21 марта заочно арестовал Мещанский суд Москвы. Мисик на своей странице в соцсети разместила пост, оправдывающий террористку Дарью Трепову (признана Росфинмониторингом террористом и экстремистом) за убийство военкора. В настоящее время активистка живет за пределами РФ.

Теракт в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб Татарский, произошел 2 апреля 2023 года. Военкор находился в кафе на творческом вечере. Ему принесли статуэтку, начиненную взрывчаткой. Виновной в случившемся признали Трепову.

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Активистка Ольга Мисик, которая обвиняется в оправдании терроризма из-за высказываний о смерти военкора Владлена Татарского, объявлена в розыск. Ее данные числятся в соответствующей базе МВД России. «Мисик Ольга Валерьевна. Разыскивается по статье УК», — передает ТАСС данные базы розыска МВД России. По каким статьям разыскивается активистка, не уточняется. По данным ТАСС активистку 21 марта заочно арестовал Мещанский суд Москвы. Мисик на своей странице в соцсети разместила пост, оправдывающий террористку Дарью Трепову (признана Росфинмониторингом террористом и экстремистом) за убийство военкора. В настоящее время активистка живет за пределами РФ. Теракт в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб Татарский, произошел 2 апреля 2023 года. Военкор находился в кафе на творческом вечере. Ему принесли статуэтку, начиненную взрывчаткой. Виновной в случившемся признали Трепову.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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