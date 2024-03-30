МВД объявило в розыск активистку, оправдывающую убийство военкора Татарского

31 марта 2024 в 01:34 Размер текста - 17 +

Данные Мисик появились в базе розыска МВД РФ Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета При взрыве в Санкт-Петербурге погиб военкор Владлен Татарский Активистка Ольга Мисик, которая обвиняется в оправдании терроризма из-за высказываний о смерти военкора Владлена Татарского, объявлена в розыск. Ее данные числятся в соответствующей базе МВД России. «Мисик Ольга Валерьевна. Разыскивается по статье УК», — передает ТАСС данные базы розыска МВД России. По каким статьям разыскивается активистка, не уточняется. По данным ТАСС активистку 21 марта заочно арестовал Мещанский суд Москвы. Мисик на своей странице в соцсети разместила пост, оправдывающий террористку Дарью Трепову (признана Росфинмониторингом террористом и экстремистом) за убийство военкора. В настоящее время активистка живет за пределами РФ. Теракт в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб Татарский, произошел 2 апреля 2023 года. Военкор находился в кафе на творческом вечере. Ему принесли статуэтку, начиненную взрывчаткой. Виновной в случившемся признали Трепову. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Активистка Ольга Мисик, которая обвиняется в оправдании терроризма из-за высказываний о смерти военкора Владлена Татарского, объявлена в розыск. Ее данные числятся в соответствующей базе МВД России. «Мисик Ольга Валерьевна. Разыскивается по статье УК», — передает ТАСС данные базы розыска МВД России. По каким статьям разыскивается активистка, не уточняется. По данным ТАСС активистку 21 марта заочно арестовал Мещанский суд Москвы. Мисик на своей странице в соцсети разместила пост, оправдывающий террористку Дарью Трепову (признана Росфинмониторингом террористом и экстремистом) за убийство военкора. В настоящее время активистка живет за пределами РФ. Теракт в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб Татарский, произошел 2 апреля 2023 года. Военкор находился в кафе на творческом вечере. Ему принесли статуэтку, начиненную взрывчаткой. Виновной в случившемся признали Трепову.