30 марта 2024
29 марта 2024

В Кургане на парковке возле ТЦ загорелся легковой автомобиль. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Возгорание было ликвидировано прибывшими спасателями
Возгорание было ликвидировано прибывшими спасателями Фото:

В Кургане на парковке у торгового центра по улице Невежина в Кургане загорелась легковая машина. Инцидент произошел вечером 30 марта, пояснила пресс-служба ГУ МЧС России по Курганской области.

«В Кургане по улице Невежина горел легковой автомобиль. Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар», — написано в telegram-канале ведомства.

По предварительным данным, машина загорелась из-за неисправности в электросети. К тушению привлекались 13 человек личного состава и три единицы техники.

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В Кургане на парковке у торгового центра по улице Невежина в Кургане загорелась легковая машина. Инцидент произошел вечером 30 марта, пояснила пресс-служба ГУ МЧС России по Курганской области. «В Кургане по улице Невежина горел легковой автомобиль. Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар», — написано в telegram-канале ведомства. По предварительным данным, машина загорелась из-за неисправности в электросети. К тушению привлекались 13 человек личного состава и три единицы техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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