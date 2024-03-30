Возгорание было ликвидировано прибывшими спасателями
В Кургане на парковке у торгового центра по улице Невежина в Кургане загорелась легковая машина. Инцидент произошел вечером 30 марта, пояснила пресс-служба ГУ МЧС России по Курганской области.
«В Кургане по улице Невежина горел легковой автомобиль. Сотрудники МЧС России ликвидировали пожар», — написано в telegram-канале ведомства.
По предварительным данным, машина загорелась из-за неисправности в электросети. К тушению привлекались 13 человек личного состава и три единицы техники.
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