В Госдуме заявили, что на Украине начался процесс узурпации власти

31 марта 2024 в 05:15 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский (на фото) теряет легитимность, заявил Михаил Шеремет Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине начался процесс узурпации власти. Президент Украины Владимир Зеленский стал терять легитимность, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет «Начиная с 31 марта, на Украине запущен процесс узурпации власти. Зеленский теряет и без того за уши притянутую легитимность и становится похож на самозванца, загнавшего себя в угол», — заявил Шеремет РИА Новости. Шеремет утверждает, что из-за страха Зеленский может начать искать способы обеспечить собственную безопасность, а не будущее Украины. Выборы президента Украины, запланированные на 31 марта 2024 года, были отменены в связи с введением военного положения. Владимир Зеленский заявлял, что выборы «не ко времени», а бывший премьер-министр Николай Азаров указывал на истечение полномочий действующего президента 21 мая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Украине начался процесс узурпации власти. Президент Украины Владимир Зеленский стал терять легитимность, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет «Начиная с 31 марта, на Украине запущен процесс узурпации власти. Зеленский теряет и без того за уши притянутую легитимность и становится похож на самозванца, загнавшего себя в угол», — заявил Шеремет РИА Новости. Шеремет утверждает, что из-за страха Зеленский может начать искать способы обеспечить собственную безопасность, а не будущее Украины. Выборы президента Украины, запланированные на 31 марта 2024 года, были отменены в связи с введением военного положения. Владимир Зеленский заявлял, что выборы «не ко времени», а бывший премьер-министр Николай Азаров указывал на истечение полномочий действующего президента 21 мая.