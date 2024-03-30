30 марта 2024

В Госдуме заявили, что на Украине начался процесс узурпации власти

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Визит Владимира Зеленского в Германию.stock, зеленский владимир,  stock
Владимир Зеленский (на фото) теряет легитимность, заявил Михаил Шеремет Фото:
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На Украине начался процесс узурпации власти. Президент Украины Владимир Зеленский стал терять легитимность, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет

«Начиная с 31 марта, на Украине запущен процесс узурпации власти. Зеленский теряет и без того за уши притянутую легитимность и становится похож на самозванца, загнавшего себя в угол», — заявил Шеремет РИА Новости. Шеремет утверждает, что из-за страха Зеленский может начать искать способы обеспечить собственную безопасность, а не будущее Украины.

Выборы президента Украины, запланированные на 31 марта 2024 года, были отменены в связи с введением военного положения. Владимир Зеленский заявлял, что выборы «не ко времени», а бывший премьер-министр Николай Азаров указывал на истечение полномочий действующего президента 21 мая.

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На Украине начался процесс узурпации власти. Президент Украины Владимир Зеленский стал терять легитимность, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет «Начиная с 31 марта, на Украине запущен процесс узурпации власти. Зеленский теряет и без того за уши притянутую легитимность и становится похож на самозванца, загнавшего себя в угол», — заявил Шеремет РИА Новости. Шеремет утверждает, что из-за страха Зеленский может начать искать способы обеспечить собственную безопасность, а не будущее Украины. Выборы президента Украины, запланированные на 31 марта 2024 года, были отменены в связи с введением военного положения. Владимир Зеленский заявлял, что выборы «не ко времени», а бывший премьер-министр Николай Азаров указывал на истечение полномочий действующего президента 21 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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