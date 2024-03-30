В Госдуме заявили, что на Украине начался процесс узурпации власти

На Украине начался процесс узурпации власти. Президент Украины Владимир Зеленский стал терять легитимность, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет
«Начиная с 31 марта, на Украине запущен процесс узурпации власти. Зеленский теряет и без того за уши притянутую легитимность и становится похож на самозванца, загнавшего себя в угол», — заявил Шеремет РИА Новости. Шеремет утверждает, что из-за страха Зеленский может начать искать способы обеспечить собственную безопасность, а не будущее Украины.
Выборы президента Украины, запланированные на 31 марта 2024 года, были отменены в связи с введением военного положения. Владимир Зеленский заявлял, что выборы «не ко времени», а бывший премьер-министр Николай Азаров указывал на истечение полномочий действующего президента 21 мая.
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