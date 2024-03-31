В Екатеринбурге 8 школьников попали в больницу, вернувшись из Санкт-Петербурга

Восемь учеников екатеринбургской 108-й гимназии попали в больницу, вернувшись из туристической поездки в Санкт-Петербург. В дороге дети почувствовали себя плохо и по прибытии были госпитализированы прямо с вокзала, сообщил URA.RU источник в экстренных службах города.
«Школьники прибыли из туристической поездки на пассажирском поезде сообщением Санкт-Петербург — Челябинск №246, в составе организованной группы из 39 детей. Возраст ребят 14-16 лет. В дороге у некоторых из них начались тошнота, рвота, подскочила температура», — объяснил собеседник агентства.
На станции Екатеринбург-Сортировочный учащихся осмотрели фельдшеры скорой помощи. Восемь учеников были доставлены в детскую больницу №9 с диагнозом острый энтероколит (заболевание пищеварительного тракта — прим URA.RU). Корреспондент обратился за комментарием в пресс-службу свердловского минздрава, ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.