В Екатеринбурге 8 школьников попали в больницу, вернувшись из Санкт-Петербурга

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Фельдшеры. Курган, машина скорой медицинской помощи, скорая помошь
Детей с вокзала увезли в больницу Фото:

Восемь учеников екатеринбургской 108-й гимназии попали в больницу, вернувшись из туристической поездки в Санкт-Петербург. В дороге дети почувствовали себя плохо и по прибытии были госпитализированы прямо с вокзала, сообщил URA.RU источник в экстренных службах города.

«Школьники прибыли из туристической поездки на пассажирском поезде сообщением Санкт-Петербург — Челябинск №246, в составе организованной группы из 39 детей. Возраст ребят 14-16 лет. В дороге у некоторых из них начались тошнота, рвота, подскочила температура», — объяснил собеседник агентства.

На станции Екатеринбург-Сортировочный учащихся осмотрели фельдшеры скорой помощи. Восемь учеников были доставлены в детскую больницу №9 с диагнозом острый энтероколит (заболевание пищеварительного тракта — прим URA.RU). Корреспондент обратился за комментарием в пресс-службу свердловского минздрава, ответ ожидается.

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Восемь учеников екатеринбургской 108-й гимназии попали в больницу, вернувшись из туристической поездки в Санкт-Петербург. В дороге дети почувствовали себя плохо и по прибытии были госпитализированы прямо с вокзала, сообщил URA.RU источник в экстренных службах города. «Школьники прибыли из туристической поездки на пассажирском поезде сообщением Санкт-Петербург — Челябинск №246, в составе организованной группы из 39 детей. Возраст ребят 14-16 лет. В дороге у некоторых из них начались тошнота, рвота, подскочила температура», — объяснил собеседник агентства. На станции Екатеринбург-Сортировочный учащихся осмотрели фельдшеры скорой помощи. Восемь учеников были доставлены в детскую больницу №9 с диагнозом острый энтероколит (заболевание пищеварительного тракта — прим URA.RU). Корреспондент обратился за комментарием в пресс-службу свердловского минздрава, ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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